Najel autem do lidí, teď se omlouvá. Dopis s "přátelskými pozdravy" pobouřil oběti

Muž, který je ve vazbě kvůli podezření ze spáchání loňského útoku na vánočním trhu v Magdeburku, poslal obětem dopis, v němž se jim omluvil a požádal o odpuštění. Poškozené to pobouřilo a vyvolalo to v nich traumatické vzpomínky, napsal britský The Guardian. Saúdskoarabský lékař údajně při útoku najel autem do davu, šest lidí přišlo o život a několik set dalších utrpělo zranění.

Mluvčí prokuratury v Sasku-Anhaltsku, jehož je Magdeburk hlavním městem, potvrdil, že nejméně pět lidí zraněných při útoku na vánočním trhu dostalo tento měsíc dopis od obviněného muže. Podle deníku Magdeburger Volkstimme šlo o ručně psané dopisy zakončené formálním rozloučením "Mit freundlischen Grüssen" (S přátelskými pozdravy). "Nejdříve jsme tomu nemohli uvěřit," řekl jeden z příjemců s tím, že dopis v něm vyvolal strašné vzpomínky na večer, kdy se útok stal. Psychoterapeutka, která se o oběti stará a která nechtěla být jmenována, serveru mdr.de řekla, že nikdo z poškozených, s nimiž je v kontaktu, nemá zájem o omluvu. Jistý poškozený se pozastavoval nad tím, jak mohl údajný pachatel, který je ve vazbě v Berlíně, získat adresy poškozených. Související V Mannheimu najel německý řidič autem do lidí, nejméně dva lidé zemřeli Předpokládá se, že se k nim dostal, když ho jeho obhájce nechal nahlédnout do dokumentů týkajících se jeho případu, což německé zákony umožňují. Rozesílat takové dopisy je také legální, úřady by tomu zabránily jen v případě, kdyby jejich obsah porušoval zákon, uvádí mdr.de. Podle německých médií údajný pachatel oběti prosil o odpuštění a přál jim, aby se uzdravily, nicméně v dopisu psal také o jiných žadatelích o azyl ze Saúdské Arábie. Chtěl, aby ho oběti nebo jejich zástupci navštívili, případně mu písemně odpověděli. Organizace pomáhající obětem trestných činů kritizovaly úřady za to, že neprojevují empatii vůči poškozeným. Mluvčí generálního státního zastupitelství v saskoanhaltském Naumburgu řekl, že pokud údajný atentátník bude poškozeným psát znovu, budou o tom předem vyrozuměni, aby se mohli rozhodnout, zda dopis přijmou nebo ne.