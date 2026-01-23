Irák přivezl ze Sýrie 150 pohlavárů Islámského státu, jsou mezi nimi desítky Evropanů

Mezi 150 vysoce postavenými členy teroristické organizace Islámský stát, které ve středu americká armáda přesunula ze syrské věznice do Iráku, jsou i Evropané. Agentuře AFP to sdělily dva irácké bezpečnostní zdroje.
Americké jednotky ve středu zahájily přesun příslušníků IS z věznic, které dříve spravovala Kurdy vedená ozbrojená koalice Syrských demokratických sil (SDF). Ozbrojenci SDF se z věznic stáhli kvůli pokračujícímu postupu syrské armády.
Bagdád ve čtvrtek uvedl, že přesun se uskutečnil na jeho podnět a že irácké soudy budou stíhat všechny převezené osoby. Irák podle AFP vyzval evropské země, aby za své občany, kteří byli členy IS, převzaly odpovědnost.
Podle prvního ze zdrojů jsou ve skupině převezených Evropané, Asiaté, Arabové a Iráčané. Podle druhého zdroje skupinu tvoří 85 Iráčanů a 65 osob z různých zemí, včetně Evropanů, Súdánců, Somálců či lidí z Kavkazu. Všichni se v minulosti podíleli na aktivitách IS na území Iráku a všichni byli takzvanými emíry, tedy zastávali v rámci IS vedoucí role. Skupina je podle tohoto zdroje nyní držena ve věznici v Bagdádu.
K převzetí svých občanů, kteří byli členy IS a nyní byli do Iráku převezeni, dnes evropské země vyzval irácký premiér Muhammad Súdání. Ten telefonicky hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, přičemž zdůraznil, že země po celém světě, a především státy Evropské unie, by měly převzít zodpovědnost za své občany a repatriovat je. S odvoláním na prohlášení Súdáního úřadu to napsala AFP. Mnohé země takovéto návraty odmítají s ohledem na národní bezpečnost.
První skupinu americké jednotky přesunuly z věznice v syrské provincii Hasaka. Podle prohlášení regionálního velitelství americké armády CENTCOM by mohlo být ze Sýrie do Iráku převezeno až sedm tisíc osob.
Irácké soudy v minulosti uložily trest smrti či doživotní vězení stovkám lidí odsouzených za terorismus, včetně těch, kteří byli členy IS. Podle AFP mezi nimi byli i cizinci, kteří byli do Iráku převezeni právě ze Sýrie.
Takzvaný Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlá území v Sýrii a Iráku, kde žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravovali islamisté podle svého výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii o dva roky později. V obou zemích má ale nadále buňky, které tam útočí.
