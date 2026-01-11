Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát
Informovala o tom agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit.
„Dnešní údery byly zaměřeny na ISIS v celé Sýrii,“ uvedlo americké ústřední velení v prohlášení. Dodalo, že údery byly provedeny brzy odpoledne amerického východního času.
Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s deseti miliony obyvatel. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se pak stal vůdce povstalců Ahmad Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.
Sýrie koncem minulého roku oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy teroristické organizace.
Sýrie je aktuálně neklidnou zemí i kvůli napětí mezi syrskou vládou a menšinovými Kurdy. Syrská armáda oznámila, že dokončila zátah proti poslední kurdské baště v Aleppu a zastavila veškeré vojenské operace. Kurdské síly obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely a prohlásily, že pokračují v boji.
Grizzly mu byl přednější než život. Osudná chyba muže, který věřil, že se stal medvědem
Chtěl dokázat, že krvelačnost šelem je jen mýtus. Třináct let žil v aljašské divočině bok po boku s půltunovými kolosy, zpíval jim a dával jména. Timothy Treadwell věřil, že má s grizzly výjimečné pouto, které ho ochrání. Jenže stačilo jedno osudné rozhodnutí, pár dní zpoždění a zapnutá kamera, která bez milosti zachytila konec jednoho velkého snu.
Austrálii pustoší požáry. Hasičům potrvá týdny, než je dostanou pod kontrolu
Podle australských úřadů potrvá hasičům týdny, než dostanou pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Ty vypukly v jihovýchodním státě Viktorie ve středu a od té doby zničily desítky budov, přerušily elektřinu tisícům domácností a spálily statisíce hektarů půdy, napsala agentura Reuters.
Mozaika vykloubené doby. Mrazivý dokument Kapitol vs. Kapitol ukazuje rozklad hodnot
Je to pět let od zlomového momentu, kdy příznivci Donalda Trumpa po jeho prohře v prezidentských volbách zaútočili na Kapitol Spojených států amerických. A do českých kin vstupuje dokument Kapitol vs. Kapitol, jenž skrze davem natáčená videa skládá mozaiku vykloubené doby.
Nikaragua po americkém tlaku oznámila propuštění desítek vězňů
Nikaragujské úřady v sobotu propustily několik desítek vězňů, oznámily agentury AFP a Reuters. Managua tak učinila poté, co Spojené státy v pátek požadovaly, aby země propustila více než 60 politických vězňů.
Zemřel religionista a teolog Ivan Štampach, bylo mu 79 let
Zemřel religionista a teolog Ivan Štampach, bylo mu 79 let. Na sociální síti o tom informovala Starokatolická církev v ČR.