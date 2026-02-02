"Hodiny soudného dne tikají a zrychlují." Medveděv varuje, že svět má být znepokojen

Svět by měl být znepokojen, pokud 5. února bez náhrady vyprší smlouva Nový START, která Rusku a Spojeným státům stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Prohlásil to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, napsala dnes agentura Reuters.
Medveděv, který byl v letech 2008 až 2012 ruským prezidentem, dohodu s někdejším americkým prezidentem Barackem Obamou podepsal v roce 2010 v Praze.
"Nechci říkat, že to bude okamžitě znamenat katastrofu a že začne jaderná válka, ale každého by to přesto mělo znepokojit," řekl Medveděv o blížícím se konci platnosti smlouvy v rozhovoru s agenturami Reuters a TASS a s ruským válečným blogerem vystupujícím pod pseudonymem WarGonzo. Poznamenal, že hodiny soudného dne tikají a očividně zrychlují.
Medveděv poznamenal, že smlouvy o kontrole zbrojení jsou prvkem důvěry mezi hlavními nukleárními mocnostmi. "Když existuje nějaká dohoda, tak to znamená, že existuje důvěra. Když ale dohoda není, tak to znamená, že důvěra je vyčerpána," řekl. Reuters poznamenal, že Rusko přitom účast na dohodě v roce 2023 pozastavilo, a to kvůli americké podpoře Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi.
Ruský prezident Vladimir Putin v loňském roce navrhnul, aby Rusko s USA po vypršení smlouvy dodržovaly stávající omezení pro rakety a hlavice po dobu jednoho roku. Ruští představitelé uvádějí, že od Washingtonu dosud žádnou odpověď na tento návrh neobdrželi. Trump naopak na počátku ledna naznačil, že smlouvu Nový START nechá vypršet a že by v takovém případě vznikla nová dohoda. Loni v červenci šéf Bílého domu uvedl, že by rád zachoval limity stanovené ve smlouvě i po jejím vypršení.
Stávající smlouva omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně, tedy na americké i na ruské. Počet nosičů - mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů - omezuje na maximálně 700.
Média i analytici poznamenávají, že nahradit ji novou smlouvou by nebylo snadné. Rusko vyvinulo nové zbraňové systémy schopné nést jaderné zbraně, jako je střela Burevestnik, hypersonická raketa Orešnik a torpédo Poseidon, které nezapadají do rámce smlouvy Nový START.
A Trump oznámil plány na vesmírný protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kupole), který Moskva vnímá jako pokus o posun strategické rovnováhy.
Navíc roste čínský jaderný arzenál, nekontrolovaný dohodami mezi Washingtonem a Moskvou. Peking má nyní odhadem 600 hlavic a Pentagon předpovídá, že do roku 2030 jich bude mít více než tisíc.
Vatikán dnes jmenuje nástupce arcibiskupa Graubnera, píše server. Rýsuje se favorit
Éra Jana Graubnera v čele pražského arcibiskupství se zřejmě naplňuje. Podle informací serveru Christnet by měl apoštolský nuncius dnes v poledne oznámit jméno nového pražského arcibiskupa.
Komunisté ji otrávili, vzali i peníze od sponzora. Příběh Češky, která chtěla dobýt svět
V roce 1984 si splnila dětský sen. Na olympijských hrách v Sarajevu získala ve sjezdu bronzovou medaili. Navzdory klackům, které jí pod nohy házel tehdejší režim. "Vzali mi i peníze, které jsem za medaili měla slíbené od sponzora," vzpomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz jedna z nejlepších alpských lyžařek československé historie Olga Charvátová-Křížová.
Zemětřesení, tsunami, Fukušima. 15 let od katastrofy, která otřásla světem
Odpoledne 11. března 2011 se přesně ve 14:46 zastavil čas. Proč? Zemětřesení otřáslo celou planetou, ale Japonsko to schytalo nejvíc. Tsunami vysoká až 40 metrů smetla pobřežní města z mapy. Bilance: téměř 20 tisíc mrtvých a havárie Fukušimy. Letos od katastrofy, která změnila zemi vycházejícího slunce a ukázala sílu přírody i odolnost lidstva, uplyne 15 let. A ze záběrů z místa mrazí dodnes.
Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra. Bude se dva roky rekonstruovat
V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Národní kulturní centrum má být uzavřeno od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně
Sotva favorit na nového předsedu KDU-ČSL Jan Grolich minulý týden oznámil úmysl vést lidovce, vzápětí kritizoval nynější opoziční strany. V rozhovoru pro Aktuálně.cz sdělil, co podle něj dělají špatně, a vyjádřil naději, že by jeho strana mohla být opoziční jedničkou. Zároveň nastínil, že by kabinet Andreje Babiše (ANO) mohla vystřídat vláda úředníků.