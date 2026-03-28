Desítky tisíc lidí v Londýně protestovaly proti pravicovému extremismu

Desítky tisíc lidí prošly v sobotu centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která podle agentury AFP byla největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací.
Pochod se uskutečnil několik týdnů před místními volbami v Anglii. Demonstranti měli transparenty se slogany jako "Ne rasismu" nebo "Nemůžete nás rozdělit". Londýnská policie uvedla, že přesný počet účastníků je těžké určit, ale podle odhadů na akci přišlo zhruba 50 tisíc lidí. Shromáždění podle AFP přilákalo osoby všech věkových kategorií z celé Británie.
"Ve světě panuje toxická atmosféra a Británie s tím nebojuje," řekla agentuře třiadvacetiletá studentka Emily Rothová. "Každý den vidíme rasistické činy a neřešíme to. Vláda je posedlá migrací, ale to není náš největší problém," dodala účastnice pochodu.
Protestní akce se konala šest měsíců po shromáždění z loňského září, které zorganizoval krajně pravicový aktivista Tommy Robinson a na které dorazilo až 150 tisíc lidí. Během tohoto protestu došlo ke střetům mezi krajně pravicovými demonstranty a policisty, při kterých bylo několik lidí vážně zraněno.
Pochod Together Alliance se konal necelých šest týdnů před volbami do místních zastupitelstev v Londýně a jiných částech Anglie. Podle předběžných průzkumů si v nich velice dobře povede populistická a protiimigranční strana Reform UK, vedená Nigelem Faragem.
Migrace se v posledních letech stala v Británii zásadním politickým tématem. Labouristická strana premiéra Kiera Starmera loni v listopadu představila nové a přísnější migrační zákony, což řada labouristických poslanců odsoudila. Za nedostatečné je naopak označila pravicová a krajně pravicová opozice.
