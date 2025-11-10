Zahraničí

Jsou důkazy, že bývalá Putinova "jednička" pije. Po "degradaci" zahořkl, říká expert

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 2 hodinami
Profesor Eric Shiraev pochází z Ruska, působí na univerzitě George Masona v americké Virginii. Věnuje se psychologii a mezinárodním vztahům. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil například o tom, jak se ruská společnost staví k válce, jestli někdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv pije nebo proč respektovaný diplomat Lavrov nehne brvou, když se jej novináři ptají na válečné zločiny.
Jak se změnilo vystupování bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva vůči Západu | Video: Reuters, Telegram / Dmitrij Medveděv

Když bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv něco napíše na sociální sítě, zvedne se diskuse. Je Medveděv opilý?

Existuje dost důkazů o tom, že Medveděv měl a má problémy s alkoholem. Mnohokrát jej viděli opilého na veřejnosti. Nechci být stereotypní, ale tvář člověka, který má vážné problémy s alkoholem, poznáte.

Když byl Medveděv prezidentem, byl umírněný, v jistém smyslu liberální. Média zdůrazňovala jeho lásku k rokenrolové hudbě, zejména k Pink Floyd nebo Deep Purple. Nosil americké oblečení a oblečení evropských návrhářů. S Obamou podepsali dohody o omezení jaderných zbraní, vypadal jako rozumný člověk.

Ve světě se alkohol podceňuje. Vyvolává v jedincích závažné změny osobnosti a zhoršuje nás ve všech možných směrech. V Medveděvově případě to nemůžu nijak potvrdit, protože nejsem jeho lékař. Ale mohu důvodně předpokládat, že je to ono.

Eric Širajev v Praze, 16. října 2025.
Eric Širajev v Praze, 16. října 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Hraje Medveděv roli toho člověka, kterému v Kremlu řeknou: "Tak a teď napiš něco kontroverzního?"

Hraje sám sebe. Možná to souviselo s problémy s alkoholem, ale stal se nevýkonným premiérem. Dělal chyby, byl líný. Putin ho odvolal na pozici náměstka tajemníka ruské Bezpečnostní rady, nesmírně kvůli tomu zahořkl. A proto se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje.

Putinovi to z řady důvodů nevadí. Pro něj je Medveděv mluvčím těch nejradikálnějších lidí. Každá země má politika, který se chová jako klaun. Klauna, který umí říkat věci. V Rusku to býval Žirinovskij, ten před několika lety zemřel.

Když mluvíte o změně osobností, co se změnilo u Lavrova, který byl mezi novináři populární? Působil přátelsky, žil pěkný život v New Yorku a kouřil s ostatními doutníky. A teď, když se ho novináři zeptají na ostřelování dětských nemocnic na Ukrajině, tak ani nehne brvou.

Máte výborný postřeh, velmi trefný. Lavrov byl úspěšný diplomat na pozici ve Spojených státech, je společenský. Má dobrou angličtinu, je zkušený. Kouří, občas se napije, mluví tvrdě. A je to dobrý manažer.

Proč se tak změnil? Podle mě je to tlak okolí. Když jsem studoval v Kalifornii, můj mentor mi říkal, že pokud chci být skutečným vědcem v oblasti psychologie, nikdy nemám používat příměry s Hitlerem. Teď ho nepoužiju proto, abych Lavrova obvinil, že je jako on, ale abych ukázal analogii dějin.

Spousta jedinců v Německu a Itálii, nacistů a fašistů, tvrdila, že musí vstoupit do vlády a být u toho. Ne proto, že jsou antisemité nebo proti někomu, ale protože je to jejich práce. "Přijal jsem věrnost německé říši, co jiného jsem mohl dělat?"

Lavrov navíc sdílí obecný tón ruské mentality a světonázoru. Rusko podle jednoho historika začalo po roce 2005 uvažovat o novém světovém řádu a výměně stráží. USA a Evropská unie jsou podle Rusů příliš liberální. Dříve byli příliš imperialističtí a teď se utápí ve vlastních problémech a hádkách.

U Rusů také panuje nový pocit moci. Vidí to tak, že Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Jihoafrická republika uzavírají dohody s ostatními. Evropané jsou pro ně příliš líní, Američané jsou příliš hloupí a líní. Nikdy se na ničem nedohodnou. Rusové sní o koloniálních říších, které už jsou pryč. Nyní však vzniká nový svět.

Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov na mítinku 16. října 2025 v Moskvě.
Ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov na mítinku 16. října 2025 v Moskvě. | Foto: Reuters

Jak je možné, že velká část ruské společnosti souzní s Putinovou válkou na Ukrajině?

Samotná válka v roce 2022 vedla k tomu, že jsem ztratil přibližně polovinu svých kontaktů v Ruské federaci. Prostě proto, že jsme přestali komunikovat. Pro mě je to velký morální problém.

Někteří moji staří přátelé mi napsali: "Prosím, nediskutujme o tom, protože je to nepříjemné.". A další mi posílali útočné věty směrem k politice USA i ke mně osobně, s těmi jsem se přestal bavit. 

Souvisí to s důvěrou v Putina. Lidé důvěřovali jeho politice, zvykli si na ni. Vezměte si, že jsou Rusové - dnes dospělí - kteří nikdy pořádně neviděli v roli prezidenta nikoho jiného než Putina. Byl tu Medveděv, ale na to byli příliš mladí.

Putin je pro některé Rusy jako svatý, v podstatě náboženská postava. Zároveň za vstup do armády jsou vypláceny obrovské peníze, vstupní bonus se blíží deseti tisícům dolarů. A když na tom vydělávají peníze, proč by byli proti.

Proti Putinovi existuje spousta kompromitujícího materiálu. Jak je možné, že žádná jeho kauza nevedla k tomu, že by to alespoň snížilo jeho popularitu?

Pro většinu lidí je to jen šum, jenom komáři nebo brouci, kteří otravují velkého člověka. Pro ně je to nepodstatné a zbytečné, odvádí to pozornost.

Navíc - i když nějaký velký novinář přijde s odhalením - historicky nebyla ruská společnost k žurnalistice zrovna laskavá. Možná v krátkém období v 80. letech minulého století.

"Příští ruskou stíhačku by Evropa měla sundat." Historik řekl, co zastaví Putina. Celý text si můžete přečíst zde

Historik Sergej Radčenko: Ruské stíhačky ve vzdušném prostoru NATO je nutné sestřelit | Video: Jaroslav Synčák
 
