„Hlupák, co hrozí jadernými zbraněmi,“ udeřil Trump na Medveděva. Rus se mu vysmál

"Rusko nám nedávno trochu vyhrožovalo. A já tam poslal jaderné ponorky - nejsmrtelnější zbraň, jaká kdy byla vytvořena. Udělal jsem to proto, že (Medveděv) zmínil slovo jaderná. Je to hloupý člověk, který pracuje pro Putina. Nemůžeme dovolit lidem, aby toto slovo bezdůvodně používali," prohlásil Trump na adresu bývalého ruského prezidenta, který v současnosti zastává funkci místopředsedy ruské bezpečnostní rady.
Medveděv na reakci nenechal dlouho čekat a Trumpova slova zesměšnil na síti X. "Nová epizoda thrillerové série. Trump opět oprášil historku o ponorkách, které prý poslal k ruským břehům, a tvrdí, že jsou skvěle ukryté," napsal.
Sarkasticky pak dodal: "Jak se říká, je těžké najít černou kočku v temné místnosti - zvlášt, když tam vůbec není."
New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025
Napjatá výměna navazuje na spor, který mezi oběma politiky vypukl už koncem července. Tehdy Trump varoval Moskvu, že má deset dní na ukončení války na Ukrajině. V opačném případě hrozil novými cly a dalšími kroky, jejichž cílem mělo být přinutit Kreml ke změně postoje.
Medveděv odpověděl, že podobná ultimáta by mohla být "krokem k válce", a připomněl i možnost jaderné odvety. Americký prezident tehdy Medveděva označil za neúspěšného bývalého prezidenta, který má pocit, že je stále prezidentem.
Trump následně oznámil, že nařídil rozmístit dvě jaderné ponorky do příslušných regionů jako demonstraci připravenosti Spojených států okamžitě reagovat na případnou eskalaci a geopolitické změny.