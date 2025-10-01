Zahraničí

„Hlupák, co hrozí jadernými zbraněmi,“ udeřil Trump na Medveděva. Rus se mu vysmál

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Donald Trump se znovu opřel do Dmitrije Medveděva. Při úterním projevu před americkými generály na základně námořní pěchoty v Quanticu označil místopředsedu Bezpečnostní rady Ruské federace za "hlupáka", který hrozí jadernými zbraněmi. Dodal, že na jeho výhrůžky odpověděl vysláním jaderných ponorek. Medveděv okamžitě zareagoval a Trumpovu "thrillerovou historku" zesměšnil na síti X.
Trump nazval Medvěděva hlupákem | Video: Visegrad 24

"Rusko nám nedávno trochu vyhrožovalo. A já tam poslal jaderné ponorky - nejsmrtelnější zbraň, jaká kdy byla vytvořena. Udělal jsem to proto, že (Medveděv) zmínil slovo jaderná. Je to hloupý člověk, který pracuje pro Putina. Nemůžeme dovolit lidem, aby toto slovo bezdůvodně používali," prohlásil Trump na adresu bývalého ruského prezidenta, který v současnosti zastává funkci místopředsedy ruské bezpečnostní rady.

Medveděv na reakci nenechal dlouho čekat a Trumpova slova zesměšnil na síti X. "Nová epizoda thrillerové série. Trump opět oprášil historku o ponorkách, které prý poslal k ruským břehům, a tvrdí, že jsou skvěle ukryté," napsal.

Sarkasticky pak dodal: "Jak se říká, je těžké najít černou kočku v temné místnosti - zvlášt, když tam vůbec není."

Napjatá výměna navazuje na spor, který mezi oběma politiky vypukl už koncem července. Tehdy Trump varoval Moskvu, že má deset dní na ukončení války na Ukrajině. V opačném případě hrozil novými cly a dalšími kroky, jejichž cílem mělo být přinutit Kreml ke změně postoje.

Rusko USA Donald Trump Dmitrij Medveděv Ruský útok na Ukrajinu 2022

Další zprávy