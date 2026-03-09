Přeskočit na obsah
Zahraničí

Hlavní nádraží ve skotském Glasgow je uzavřeno kvůli požáru

ČTK

Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, je uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Uvedl to v pondělí ráno web BBC News. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila. Není zcela jasné, jaké škody oheň způsobil v nádražní budově a na infrastruktuře. Nejsou informace o zraněných či mrtvých.

Britain Glasgow Fire
Okolí hlavního nádraží policie a hasiči uzavřeli. "Kvůli požáru v blízkosti hlavního nádraží v Glasgow bylo rozhodnuto uzavřít stanici do dalšího rozhodnutí," uvedl dopravní portál National Rail. (Hlavní nádraží Glasgow, pondělí 9. března 2026)Foto: CTK
Požár podle BBC a dalších médií vypukl v budově v těsné blízkosti hlavnímu nádraží. Podle prvních poznatků se plameny rozhořely v obchodě s elektronickými cigaretami a později se rozšířily. Hasiči zasahovali na místě do pondělního rána.

Provozovatel železniční infrastruktury Network Rail podle BBC kolem 1:00 SEČ uvedl, že zatím nemá poznatky ohledně škod na nádražní budově a infrastruktuře s tím, že čeká na ráno, aby plně vyhodnotil stav areálu.

Okolí hlavního nádraží policie a hasiči uzavřeli. "Kvůli požáru v blízkosti hlavního nádraží v Glasgow bylo rozhodnuto uzavřít stanici do dalšího rozhodnutí," uvedl dopravní portál National Rail. Podle něj je vyloučené, že by hlavní nádraží otevřelo během pondělí.

Podle BBC je hlavní nádraží v Glasgow nejrušnější ve Skotsku a jedno z nejrušnějších v Británii. Za rok odbaví zhruba 25 milionů cestujících.

