Hlavní nádraží ve skotském Glasgow je uzavřeno kvůli požáru

Hlavní nádraží ve skotském Glasgow, které patří k největším v Británii, je uzavřeno na dobu neurčitou kvůli rozsáhlému požáru v jeho blízkém okolí. Uvedl to v pondělí ráno web BBC News. Budova, kde vypukl požár, se částečně zřítila. Není zcela jasné, jaké škody oheň způsobil v nádražní budově a na infrastruktuře. Nejsou informace o zraněných či mrtvých.
Požár podle BBC a dalších médií vypukl v budově v těsné blízkosti hlavnímu nádraží. Podle prvních poznatků se plameny rozhořely v obchodě s elektronickými cigaretami a později se rozšířily. Hasiči zasahovali na místě do pondělního rána.
Provozovatel železniční infrastruktury Network Rail podle BBC kolem 1:00 SEČ uvedl, že zatím nemá poznatky ohledně škod na nádražní budově a infrastruktuře s tím, že čeká na ráno, aby plně vyhodnotil stav areálu.
Okolí hlavního nádraží policie a hasiči uzavřeli. "Kvůli požáru v blízkosti hlavního nádraží v Glasgow bylo rozhodnuto uzavřít stanici do dalšího rozhodnutí," uvedl dopravní portál National Rail. Podle něj je vyloučené, že by hlavní nádraží otevřelo během pondělí.
Podle BBC je hlavní nádraží v Glasgow nejrušnější ve Skotsku a jedno z nejrušnějších v Británii. Za rok odbaví zhruba 25 milionů cestujících.
Přiletěl život na Zemi z Marsu? Nový experiment naznačuje překvapivou možnost
Myšlenka, že život na Zemi mohl vzniknout jinde ve vesmíru, byla dlouho spíše doménou spekulací. Nový experiment amerických vědců jí však dodává reálnější obrysy. Extrémně odolné bakterie totiž v laboratoři přežily tlak srovnatelný s tím, jaký vzniká při dopadu asteroidu na Mars. Výsledek tak oživuje hypotézu, že dopady asteroidů mohly umožnit mikrobům „přeskakovat“ mezi planetami.
ŽIVĚ Rusové pálili v noci na neděli Iskandery, Ukrajinci trefili ropný sklad v Krasnodaru
Ruská armáda v noci na neděli vyslala na Ukrajinu dvě rakety Iskander-M a 117 bezpilotních letounů. Oznámilo to ukrajinské letectvo, podle kterého se 98 dronů podle předběžných informací podařilo eliminovat. Naopak Rusko podle agentury DPA ohlásilo, že zneškodnilo 72 útočících ukrajinských dronů.
Politolog řekl o Kupkovi slova, která ho nepotěší. Šéf ODS se hájí stínovou vládou
Předseda ODS Martin Kupka se ocitá pod tlakem, sotva převzal v lednu vedení strany. Preference ODS stagnují, někteří komentátoři ho kritizují, a do toho STAN Víta Rakušana už možná Kupku dokonce poráží. Ten proto hledá způsoby, jak propadu ODS zabránit. „Jsem rád, že komentátoři nastavují nějakou laťku, snažím se být co nejaktivnější,“ reaguje na výtky. A v pondělí představuje svou stínovou vládu.
Bronz získal v roli Hamleta, slavil jako Chaplin. Barnova jízda baví fanoušky dodnes
Český krasobruslař Petr Barna, který dnes slaví šedesátiny, je držitelem bronzové medaile ze zimních olympijských her v Albertville (1992) a mistrem Evropy z téhož roku. Kromě toho má z evropských šampionátů ještě dvě stříbra (z let 1990 a 1991) a bronz (1989).
Cestovatel po Česku. Američan bude hrát ligu už za devátý klub
Olomoucko kvůli marodce v týmu angažovalo amerického basketbalistu Lamba Autreyho, jenž tak v české lize oblékne dres už devátého klubu.