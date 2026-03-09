Přeskočit na obsah
Zahraničí

Na dům v Německu spadl meteorit, vytvořil díru velikosti míče

ČTK

Na dům na západě Německa v neděli spadl meteorit. Podle regionální stanice SWR kvůli zářícímu objektu na nebi přijali policisté a hasiči velké množství telefonátů znepokojených občanů. Meteorit do střechy udělal díru velikosti fotbalového míče, informovala v pondělí radnice města Koblenz.

Meteorit, ilustrační foto.
Podle stanice SWR žhnoucí objekt na nebi zpozorovalo v Porýní mnoho lidí, řada z nich kvůli tomu volala na policii či hasičům. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Meteorit spadl v neděli kolem 19:00 na dům v Gülsu, který je součástí Koblenze v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc. Hasiči na místě našli „díru ve střeše velikosti fotbalového míče“. „Na podlaze se nacházely kousky horniny, písek a prach,“ uvedla radnice. Obyvatelé domu neutrpěli žádná zranění. Podle médií byli v době dopadu meteoritu v jiné místnosti.

„Hasiči z Koblenze provedli měření, aby vyloučili chemické, popřípadě radioaktivní nebezpečí. Měření vyšla negativně,“ uvedla rovněž radnice západoněmeckého města. Podle stanice SWR žhnoucí objekt na nebi zpozorovalo v Porýní mnoho lidí, řada z nich kvůli tomu volala na policii či hasičům. Někteří se podle SWR obávali, že jde o raketový útok. Na internetu se objevila řada záběrů přírodního úkazu.

Meteorit je menší kosmické těleso, které proletělo atmosférou, neshořelo v ní a dopadlo na zemský povrch. Při jeho průletu atmosférou lze sledovat světelný jev, který se nazývá meteor. Lidově se mu říká padající hvězda. Velmi jasnému meteoru se říká bolid.

