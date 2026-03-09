Na dům v Německu spadl meteorit, vytvořil díru velikosti míče

Na dům na západě Německa v neděli spadl meteorit. Podle regionální stanice SWR kvůli zářícímu objektu na nebi přijali policisté a hasiči velké množství telefonátů znepokojených občanů. Meteorit do střechy udělal díru velikosti fotbalového míče, informovala v pondělí radnice města Koblenz.
Meteorit spadl v neděli kolem 19:00 na dům v Gülsu, který je součástí Koblenze v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc. Hasiči na místě našli „díru ve střeše velikosti fotbalového míče“. „Na podlaze se nacházely kousky horniny, písek a prach,“ uvedla radnice. Obyvatelé domu neutrpěli žádná zranění. Podle médií byli v době dopadu meteoritu v jiné místnosti.
„Hasiči z Koblenze provedli měření, aby vyloučili chemické, popřípadě radioaktivní nebezpečí. Měření vyšla negativně,“ uvedla rovněž radnice západoněmeckého města. Podle stanice SWR žhnoucí objekt na nebi zpozorovalo v Porýní mnoho lidí, řada z nich kvůli tomu volala na policii či hasičům. Někteří se podle SWR obávali, že jde o raketový útok. Na internetu se objevila řada záběrů přírodního úkazu.
Meteorit je menší kosmické těleso, které proletělo atmosférou, neshořelo v ní a dopadlo na zemský povrch. Při jeho průletu atmosférou lze sledovat světelný jev, který se nazývá meteor. Lidově se mu říká padající hvězda. Velmi jasnému meteoru se říká bolid.
ŽIVĚ Do Prahy se repatriačním letem z Rijádu vrátilo 180 Čechů
Do Prahy se v pondělí krátce před 07:00 vrátil zatím poslední repatriační let z válkou zasaženého Blízkého východu, kterým ze saúdskoarabského Rijádu přicestovalo 180 Čechů. V noci přistála i pravidelná linka z Dubaje se 189 cestujícími, řekla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Klimatické změny se zhoršují, záplavy v Nairobi si vyžádaly přes 40 obětí
Silné deště a záplavy si v keňském Nairobi již vyžádaly nejméně42 obětí, uvedla v pondělí agentura Reuters s odvoláním na prohlášení vlády. Počet mrtvých se tak téměř zdvojnásobil; úřady dříve evidovaly 23 lidí, kteří kvůli nepříznivému počasí utonuli nebo je zabil elektrický proud.
ŽIVĚ Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
Ceny ropy zahájily nový týden prudkým růstem a dostaly se až na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili dodávky a trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války USA a Izraele s Íránem. Energetické trhy jsou obzvláště nervózní, protože krize se odehrává v okolí Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
"Nádherné zakončení." Český šikula nadchl komentátory parádní kličkou
Útočník Pavel Zacha svým druhým hattrickem v sezoně NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu v nedělním utkání s Pittsburghem 4:5 v prodloužení. Za Bruins se střelecky prosadil také David Pastrňák.
Češi obezitu vnímají jako nemoc. Mnozí ale nevědí, kde hledat odbornou pomoc
S nadváhou nebo obezitou se potýká velká část populace a problém se stále častěji objevuje i u dětí.