Gangster Putin se s Trumpem pohádá. Americký profesor načrtává překvapivý scénář

Zvolený americký prezident Donald Trump bude mít díky republikánské většině v Senátu a pravděpodobně i ve Sněmovně téměř neomezenou moc, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz americký historik Alexander Motyl. Pokud ze své pozice začne ustupovat Vladimiru Putinovi, může to podle něj mít velké dopady. "Je na čase, aby Evropa brala svou bezpečnost a obranu vážně. Trump to jasně ukázal a má pravdu," míní.

Co se po Trumpově výhře v amerických prezidentských volbách honí hlavou Vladimiru Putinovi?

Je zmatený a neví, co od Trumpa čekat.

Myslíte, že se Trumpův přístup k Rusku oproti jeho prvnímu funkčnímu období změní?



Slíbil, že ukončí válku za 24 hodin. Samozřejmě selže, protože situace je mnohem složitější, než ji popisuje, a jakýkoli pokus o rychlé řešení pravděpodobně neuspěje. Jeho vztahy s Putinem se mohou výrazně zhoršit, což by mohlo povzbudit ruského vůdce k ještě agresivnějšímu jednání. Alternativně, pokud v tom Trump Ukrajinu nechá, riskuje, že bude vypadat slabě a jako poražený. V každém případě by takový přístup mohl poškodit jak jeho reputaci, tak postavení USA ve světě.

Jste si jistý, že selže?

Očekávat, že se hluboce zakořeněný konflikt na Ukrajině vyřeší za 24 hodin - zvlášť když Putin dal jasně najevo, že nepřijme nic méně než úplné vítězství - je v nejlepším případě naivní a v nejhorším směšné. Je to jednoduše nemožné.

Trump se v minulosti k Vladimiru Putinovi vyjadřoval vstřícně a dokonce řekl, že chce, aby pro něj "lidé vstávali tak, jako to dělají pro Kim Čong-una v Severní Koreji". Co to o něm vypovídá jako o lídrovi?

Že jednoduše upřednostňuje osobní loajalitu a taktiku silného muže před demokratickými principy. To vyvolává obavy o možném oslabení demokratických hodnot, zvláště když je demokracie v Evropě i v Americe již pod tlakem.

Pokud však začneme Putinovi ustupovat, pravděpodobně se setkáme s rozmachem autoritářství ve světě. Na druhou stranu, Trumpův přístup by mohl mít taky opačný efekt a povzbudit demokratické lídry, aby se silněji postavili na obranu demokracie.

Bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul mi v rozhovoru řekl, že věří, že si Trump bude snažit Putina udobřit, ale neuspěje. Co si o tom myslíte?

Pokud tvrdí, že dokáže válku skončit za 24 hodin, znamená to, že by musel Putina donutit, ne s ním kamarádit. Putin to prostě nepřijme.

Alexander Motyl Americký historik a politolog Vyučuje politologii na Rutgersově univerzitě v New Jersey a Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Specializuje se na Ukrajinu, Rusko a bývalý Sovětský svaz. Je známý svými knihami a články o současné politice ve východní Evropě, zkoumá témata jako nacionalismus, impéria a revoluce. Jeho rodiče uprchli po druhé světové válce ze západní Ukrajiny, když ji okupoval Sovětský svaz. Kromě vědecké práce napsal dva romány a je také malířem. Foto: Columbia University, se svolením k užití.

Putinovi nelze věřit

Vztahy mezi Washingtonem a Moskvou jsou v současnosti na bodu mrazu, jak ostatně potvrdil sám mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. V 90. letech za vlády amerického prezidenta Billa Clintona bylo Rusko vnímáno jako potenciální partner Západu, přičemž někteří dokonce naznačovali, že by jednou mohlo vstoupit do NATO. Co vedlo k rozpadu tohoto optimistického pohledu a kdy se začal vztah těchto velmocí mocností měnit?

Rusko-americké vztahy byly odsouzeny k zániku, když se v roce 1999 stal prezidentem bývalý důstojník KGB a gangster Putin, který se pustil do imperialistické politiky vůči Gruzii a Ukrajině. Anexe Krymu v roce 2014 byla vrcholem tohoto rozkladu a upevnila hluboký rozkol mezi Ruskem a Západem. Invaze na Ukrajinu akorát znovu potvrdila, že Putinovi nelze věřit.

Nezkusí Trump v Bílém domě s ohledem na to nejprve obnovit nějaký druh dialogu s Moskvou?

Putin a jeho propagandisté dali jasně najevo, že odmítají Trumpův přístup, považují ho pro jejich cíle za příliš slabý. Rusko chce vítězství, nebo nic - částečné ústupky či vyjednané dohody nemají žádnou hodnotu, pokud nevedou k nezpochybnitelnému vítězství. Tento postoj "všechno, nebo nic" je klíčový pro Putinův obraz silného vůdce, který jakýkoli kompromis rámuje jako zrazení ruských cílů.

Chápu tedy správně, že podle vašeho názoru by si Trump Putina udobřil jedině, pokud by mu ustoupil?

Přesně tak. A to by znamenalo přijetí úplné destrukce Ukrajiny. Ani Trump, známý svou skepsí vůči zapojení USA do zahraničních záležitostí, by nechtěl scénář, ze kterého by vyšel jako slaboch.

Co si myslíte, že by v této situaci byl pro Ukrajinu ten nejlepší scénář?

Mohli jsme vidět, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už svou gratulací Trumpovi zaujal silný postoj a dává najevo, že je připravený jednat. V nejlepším případě Trump naštve Putina svými silovými taktikami, oba se pohádají a americký prezident na to odpoví větší pomocí Ukrajině, což by Kyjevu mohlo zajistit rychlé vítězství.

A naopak nejhorší scénář?

Ten by nastal, pokud by Trump jednoduše ignoroval svůj slib ukončit válku za 24 hodin a pomalu by omezil pomoc Ukrajině. Jeho pozornost by se pak přesunula jinam, což by znamenalo, že by se Kyjev dostal na nižší pozici na seznamu priorit ve prospěch domácích záležitostí. S klesající americkou podporou by Ukrajina měla problém udržet silnou obranu proti stále agresivnějšímu Rusku. V průběhu času by ztráta západní podpory ponechala Ukrajinu zranitelnou vůči ztrátám území a oslabila její suverenitu, zatímco Rusko by získávalo převahu.

Když jste poprvé slyšel o tom, že Trump, jeho podporovatel a nejbohatší muž světa Elon Musk a Putin spolu v minulých letech komunikovali, překvapilo vás to?

Vůbec ne. Musk a Trump ve skutečnosti vytvořili oligarchii, která podkopává demokracii tím, že soustředí moc do rukou několika jednotlivců, místo aby sloužila veřejnosti. Muskovy vztahy s Putinem připomínají zradu a naznačují, že dává přednost osobním zájmům před národní loajalitou. Trump si teď musí vybrat. Buď bude americkým prezidentem, nebo sluhou Putina. Tato volba určí, zda bude stát za demokratickými hodnotami, či nechá oligarchický vliv určovat jeho vedení.

A věříte, že Trump nakonec svoje předvolební sliby splní?

Trump má kontrolu nad Bílým domem, Senátem, patrně nad Sněmovnou reprezentantů a možná i nad Nejvyšším soudem. Má prakticky neomezenou moc… Pokud se skutečně pokusí deportovat deset milionů imigrantů pomocí armády, může to vést k autoritářské vládě nebo něčemu, co ji připomíná.

Trump bude hrozit odchodem z NATO, což mu dá větší páku na Evropany. Úplné stažení Spojených států by ale snížilo jeho vliv. I když je nějaký forma izolacionismu pravděpodobná, úplné odstřižení od Evropy je pro zemi, která dominuje světu ve všech ohledech, naprosto nemožné. I tak je ale na čase, aby Evropa brala svou bezpečnost a obranu vážně. Trump to jasně ukázal a má pravdu.

