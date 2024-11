Nikdo to nebral vážně. Putin ale s Harrisovou možná neblafoval, tvrdí zdroje z Kremlu

S potutelným úsměvem ve tváři podpořil ruský prezident Vladimir Putin kandidátku na americkou prezidentku Kamalu Harrisovou. Mnozí spekulovali, zda se nesnaží hrát dvojí hru. Nyní, poté co volby vyhrál Donald Trump, se podle opozičního ruského serveru Meduza zdá, že okolí kremelského vládce s výsledkem opravdu spokojené není.

Putin v září před pobaveným plným sálem prohlásil, že podporoval v boji o Bílý dům současného prezidenta USA. Poté co Joe Biden souboj vzdal, Putinova přízeň měla patřit Harrisové. "Její smích je tak výrazný a nakažlivý, to znamená, že se jí to daří. Trump zavedl tolik omezení a sankcí vůči Rusku jako žádný jiný americký prezident. Pokud se Harrisové daří tak dobře, možná od podobných akcí upustí," prohlašoval tehdy pobaveně tvářící se Putin.

Po amerických volbách měl zvláštní zpravodaj Meduzy Andrej Percev hovořit se zdroji uvnitř Kremlu. Dozvěděl se, že Putinův politický tým spoléhal na to, že v případě prohry ji republikáni odmítnou přijmout a vyvolají protesty podobné těm v Kapitolu v roce 2021, které by mohly vést k občanským nepokojům. To by odvedlo americkou pozornost od ruské agrese na Ukrajině.

"Tamní společnost je nyní ještě více polarizovaná. Protesty mohly být po volbách logickým vyústěním této polarizace. Hlavní sázka nebyla ani tak na vítězství nějakého konkrétního kandidáta, ale na to, že poražená strana odmítne přijmout výsledky," uvedl zdroj blízký Putinově administrativě. Tuto informaci potvrdil Meduze i další zdroj z Kremlu. Sázka na to ale nevyšla, američtí demokraté svoji porážku uznali.

Jak sdělili Meduze zástupci Kremlu, ruští představitelé dlouho považovali vítězství Harrisové za nejpravděpodobnější scénář a očekávali, že republikáni výsledek odmítnou a uspořádají protesty. Před několika týdny prý však svůj názor změnili ve prospěch Trumpa s odkazem na nevýraznou kampaň Harrisové.

Nicméně oba zdroje blízké ruskému prezidentovi poznamenaly, že místní elity mají pro Trumpa obecně slabost. "Není to zrovna racionální. Je to prostě známý typ, okázalý chlap. Mluví o konzervatismu, je bohatý, úspěšný a neuráží Rusko. Slušný člověk. Stejný byl i před osmi lety. Jistě, po některých jeho krocích (jako byly sankce, které zavedl během svého prvního funkčního období) optimismus ochabl, ale sympatie zůstaly. Trump je stále tak trochu 'náš člověk' - v tom smyslu, že je jako my," řekl jeden z lidí blízký Kremlu s tím, že naopak Harrisová byla pro ně naprosto nesrozumitelná.

Meduza mluvila pod podmínkou anonymity i s vysokým regionálním představitelem, kterému je Trump také sympatický. Považuje ho za okázalého politika, který by se mohl pokusit konflikt s Ukrajinou vyřešit. "Nálada je taková, co kdyby? Co když se o to opravdu pokusí? Současný prezident Biden nebo Harrisová by určitě žádná gesta vůči Rusku neudělali," přizvukoval mu poslanec Státní dumy ze strany Jednotné Rusko.

Zdroj blízký ruské vládě a jeden ze zdrojů blízkých Kremlu však vyjádřily pochybnosti, že Trumpovo zvolení může drasticky změnit vztahy mezi Ruskem a USA. "Důvodů k optimismu příliš není. Trump je impulzivní člověk, chce dosáhnout svého. Možná bude mít nějaký vliv na Ukrajinu, ale dohoda znamená ústupky, a to i ze strany Ruska. A zatím to nevypadá, že by prezident (Putin) byl na nějaké ústupky připraven. Trump má možná přístup obchodníka, který se řídí pragmatismem. Naši lidé ale nejsou obchodníci - to je ten problém," uvedl zdroj blízký vládě.

Zdroj blízký Kremlu pak shrnul situaci takto: "Ruský prezident vytváří protizápadní koalici, a to i s těmi, které Trump považuje za nepřátele - například s Čínou. Tohle už není ten Putin, kterého jsme měli v roce 2016. Ústupky již nejsou součástí jeho přístupu."

