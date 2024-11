Musk jako největší vítěz voleb. Po Trumpově výhře může začít úřadovat v Bílém domě

"Narodila se nová hvězda - Elon," řekl o miliardáři Muskovi v děkovné řeči po svém zvolení Donald Trump. Majitel firmy SpaceX, o kterém budoucí prezident mluví jako o géniovi, by mohl zasednout i v jeho administrativě na pozici "ministra snižování nákladů". Vydělal by na tom hlavně on sám.

Elon Musk byl jedním z prvních, komu čerstvě zvolený Trump poděkoval. "Musíme chránit naše génie, nemáme jich zas tolik," uvedl o byznysmenovi, který mu na předvolební kampaň daroval 119 milionů dolarů (2,7 miliardy korun). Po milionu rozdal i šestnácti lidem zaregistrovaným k volbám v takzvaných swing states, tedy klíčových státech, které rozhodly o výsledku voleb. "Máme novou hvězdu. Narodila se hvězda - Elon," prohlásil budoucí prezident.

Musk začal republikána Trumpa podporovat letos v červenci poté, co byl na exprezidenta spáchán pokus o atentát, v předchozích volbách podle svých slov volil demokraty. Následně se objevil na některých předvolebních setkáních s Trumpovými příznivci.

Sečtením volebních hlasů, v nichž Trump 5. listopadu porazil viceprezidentku Kamalu Harrisovou, ale Muskovo zapojení pravděpodobně nekončí. Už v září budoucí vítěz prezidentských voleb mluvil o tom, že podnikatel by mohl zřídit a následně předsedat komisi pro efektivitu vlády. Oba miliardáři se totiž shodují na tom, že byrokracie je to, co drží USA zpátky.

Nápad o tom, že by se mohl stát "ministrem pro snižování nákladů", což není oficiální funkce ve vládě, se zalíbil také Muskovi. Ve federálním rozpočtu by podle svých slov dokázal ušetřit dva biliony dolarů (47 bilionů korun), což je třetina loňského federálního rozpočtu, píše stanice Sky News.

Jak přesně by toho docílil, ale neuvedl. Ekonomové se domnívají, že by muselo dojít k výrazným škrtům ve zdravotnictví, vzdělání, vědě nebo životním prostředí. To by však vedlo k nárůstu nezaměstnanosti. "Washington, jak ho známe, rozložím," dodal podle časopisu Forbes Musk.

"Jsi nejlepší řezník… Půjdou do stávky a ty řekneš 'v pohodě, všichni máte padáka'," pochvaloval podle stanice CNN Trump Muskovu taktiku, s jakou zabránil svým zaměstnancům ve vytvoření odborů, a tím pádem i zvýšení výdajů.

Odeberte dotace, vyzývá Musk

Komu by ale mohly příjmy stoupnout, je samotný Musk. Přestože řekl, že by funkci vykonával bez nároku na plat, mohl by vydělat jinak - například tím, že by se zbavil konkurence v elektromobilitě. Současná administrativa prezidenta Joea Bidena poskytuje dotace výrobcům i majitelům elektromobilů, Muskově Tesle proto stoupá konkurence. Jen za letošních prvních devět měsíců společnosti v porovnání s loňským rokem klesly prodeje o dvě procenta. "Odeberte dotace. Tesle to jenom pomůže," napsal americký byznysmen na sociální síť X, kterou předloni koupil. "Odeberte dotace na všechna odvětví," dodal.

Mohl by se zbavit také úřadů, pod jejichž kontrolu Muskovy podniky spadají. Úřad pro ochranu životního prostředí například požaduje, aby miliardář dodržoval opatření na ochranu přírody v blízkosti raketové základny jeho společnosti SpaceX. Tesla také zatím nedostala povolení k testování dosud neexistujících samořiditelných aut, kde nebude vyžadována dodatečná kontrola člověka.

Podobné "problémy" má Musk i s Federální leteckou správou dohlížející na jeho vesmírnou společnost SpaceX. "Úřad pro vládní efektivitu je jediná cesta, jak rozšířit život mimo Zemi," domnívá se podle britského deníku The Guardian Musk.

Profesor práv na George Washington University Richard Pierce na otázku, jak může být Musk ve svých snahách úspěšný, vysvětluje, že "všichni federální regulátoři a prokurátoři pracují pro prezidenta". "Může jim říct, aby něco udělali nebo nedělali, a oni pochopí, že když ho neuposlechnou, tak je vyhodí," říká.

Musk jako jasný vítěz voleb

Podnikatele bez předchozí zkušenosti s politikou přizval Trump do své administrativy už během svého prvního mandátu, Musk v ní ale své působení po pár měsících ukončil. Server al-Džazíra uvádí, že Trump se v Bílém domě obklopoval tolika podnikateli jako žádný předchozí prezident.

Zapojení Elona Muska není podle pozorovatelů takovým překvapením ani proto, že v posledních letech se začal víc bavit s politickými lídry - například s prezidentem Argentiny nebo Brazílie.

Nedávno americký list Wall Street Journal odhalil, že už od října 2022 je Musk v pravidelném kontaktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Obavy to vyvolává nejen proto, že Musk má díky smlouvám se státními společnostmi přístup k několika utajeným dokumentům, ale také by jeho spojenectví s Putinem mohlo ohrozit národní bezpečnost. Zároveň to může značit obnovení vztahů s Ruskem, které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Bližší spolupráci s Putinem neodmítl ani Donald Trump.

"Z mého pohledu jsou Tesla a její generální ředitel Elon Musk pravděpodobně největšími vítězi voleb," dodal podle CNN finanční analytik Garrett Nelson.

