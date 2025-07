Aplikace varuje migranty před deportací. CNN o ní informovala, teď jí hrozí žaloba

Trumpova administrativa v úterý oznámila, že zvažuje právní kroky proti stanici CNN kvůli její reportáži o mobilní aplikaci ICEBlock. Ta je veřejně dostupná pro uživatele iPhonu a slouží migrantům jako nástroj ke sledování polohy agentů imigračního úřadu během deportací.

Aplikaci ICEBlock vytvořil letos v dubnu vývojář Joshua Aaron v reakci na zintenzivnění represí proti migrantům ze strany amerického Úřadu pro migraci a cla (ICE). Podle něj slouží aplikace jako systém včasného varování. Uživatelé na mapě označují místa, kde spatřili agenty úřadu, a k varování přidávají i poznámky: například co měli policisté na sobě nebo jakým autem jeli. Ostatní uživatelé v okruhu pěti mil pak dostanou upozornění, které je o výskytu agenta informuje.

Aaron pro CNN zdůraznil, že aplikace nesmí být používána k podněcování násilí, ale pouze pro informování o pohybu agentů. ICEBlock se mezitím stal třetí nejpopulárnější bezplatnou aplikací v americkém App Storu.

V pondělí vydal ředitel ICE Todd Lyons prohlášení, v němž obvinil CNN za zveřejnění zprávy o ICEBlocku. Aplikace podle něj totiž "v podstatě maluje terč na záda federálních policistů". Zároveň uvedl, že počet útoků na agenty narostl o 500 procent.

Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová, která vystoupila po boku prezidenta Trumpa v záchytném táboře pro migranty na Floridě, uvedla, že společně s ministerstvem spravedlnosti zjišťuje, zda může být CNN za zveřejnění reportáže stíhána.

Televize na obvinění reagovala prohlášením, v němž uvedla, že pouze informovala o aplikaci, která je veřejně dostupná každému uživateli iPhonu, který si ji chce stáhnout. "Na informování o existenci této nebo jakékoli jiné aplikace není nic nezákonného, ani takové informování nepředstavuje propagaci nebo schvalování aplikace ze strany CNN," uvedl mluvčí stanice.

Americký prezident Donald Trump po lednovém návratu do Bílého domu slíbil vysídlení milionů migrantů bez potřebných dokumentů. Vyhlásil výjimečný stav na hranici s Mexikem a zahájil deportace. Podle prezidentky Claudie Sheinbaumové přijalo Mexiko do konce dubna téměř 39 tisíc migrantů, z toho 33 tisíc Mexičanů. Meziročně je to ale méně, za čímž stojí skutečnost, že hranice mezi Mexikem a USA nyní překonává menší počet uprchlíků.

Trump rovněž obnovil detenční centrum pro migranty na základně Guantánamo, kde má být umístěno až 30 tisíc osob. V červnu propukly v Los Angeles protesty kvůli raziím, při nichž bylo zadrženo nejméně 44 lidí. Právě zde je aplikace ICEBlock nejpopulárnější.