Mám s Putinem dobrý vztah, říká Trump. Jejich ega do sebe ale mohou jednou narazit

Ruský prezident Vladimir Putin gratuloval Donaldu Trumpovi ke zvolení a řekl, že je připraven s ním jednat. Co od takového jednání čekat, řeší bonusový díl podcastu Americký sen, vydaný v souvislosti s prezidentskými volbami v USA.

Dominika Perlínová a Martin Novák se věnují tomu, co se ví o možných plánech Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. "Pokud Spojené státy přestanou Ukrajinu podporovat, Evropa pomoc nedokáže nahradit. Nedokáže ani splnit to, co už slíbila, natož ještě zvyšovat dodávky zbraní a munice," míní Perlínová.

Podle Nováka z dosavadních vyjádření Trumpových poradců vyplývá, že nově zvolený americký prezident kalkuluje se zmrazením současných frontových linií a vytvoření nárazníkové zóny, přičemž je proti členství Ukrajiny v NATO. "Otázkou je, zda to bude akceptovat Putin. Pokud Ukrajina plán přijme a Rusko ne, tak nevíme, co Trump udělá," říká.

Novináři si také všímají rozdílného Trumpova postoje k Rusku a Číně. "Rusko pro něj není protivník a rival, Čína ano. Ale podle mě tyto dva spojence nejde úplně oddělit. Neumím si představit postoj 'Čína mi vadí, Rusko ne', protože Čína a Rusko se navzájem podporují," upozorňuje Novák.

Perlínová se vrací k historii vztahů mezi Putinem a Trumpem. "Myslím, že Putin má z toho výsledku radost," říká. Dodává ale, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je schopný diplomat a pro Ukrajinu nemusí být vše ztraceno. "Pokud na sebe nějakým způsobem narazí Putinovo a Trumpovo ego, můžeme být vývojem překvapeni," tvrdí Novák.