Zlomí Pfizergate Leyenové vaz? Europoslanci chtějí hlasovat o nedůvěře komisi

Poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové a její Evropské komisi. Lídrům europoslaneckých frakcí to sdělila předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolaová, informovala agentura DPA. Poslanci kritizují šéfku komise kvůli kauze Pfizergate týkající se utajování její komunikace se šéfem farmaceutické firmy v době rychlého shánění vakcín proti covidu-19.

Šance na vyslovení nedůvěry je však minimální, napsal bruselský web Politico. Podle diplomatických zdrojů se hlasování uskuteční ve čtvrtek.

Je to poprvé od roku 2014, kdy předseda či předsedkyně Evropské komise čelí takovému kroku, poznamenal server Politico. V pondělí, kdy začíná červencové plenární zasedání ve Štrasburku, by von der Leyenová měla vystoupit v debatě týkající se jejího vedení instituce a poté by měla následovat diskuse, v níž vyjádří svůj postoj lídři politických uskupení.

Rumunský europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) o něco dříve uvedl, že získal dost podpisů pro svůj návrh na hlasování o nedůvěře komisi. Europoslanci, kteří Pipereův návrh podporují, tvrdí, že by von der Leyenová měla přijmout odpovědnost například za kauzu Pfizergate. Unijní soud v květnu rozhodl, že EK pochybila, když zamítla žádost novinářky o přístup k textovým zprávám mezi von der Leyenovou a šéfem Pfizeru Albertem Bourlou o vakcínách.

Metsolaová, která spolu se šéfy klubů jednala o programu příští plenární schůze, musela před zařazením hlasování na program zjistit, zda návrh obsahuje podpisy nejméně desetiny z celkového počtu 720 europoslanců, tedy 72.

Při samotném hlasování, kterému bude předcházet rozprava, musí pro vyslovení nedůvěry zvednout ruku dvě třetiny poslanců. Vzhledem ke stabilní podpoře komise v nejsilnějších frakcích evropských lidovců, socialistů či liberálů je šance na úspěch Piperey a spol. velmi malá. Pokud by návrh na vyslovení nedůvěry prošel, vedlo by to k rezignaci celé Evropské komise a spustilo by to složitý proces jmenování nových 27 eurokomisařů, píše Politico.

Podle informací ČTK návrh nepodpoří tři čeští europoslanci za ODS, kteří jsou rovněž ve frakci ECR, ani europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09), Jan Farský (STAN) či Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), ke které patří von der Leyenová. Naopak europoslanci za ANO, kteří jsou sdružení ve frakci Patrioti pro Evropu, návrh podpoří. Europoslankyně Kateřina Konečná označila hlasování za nutné, návrh ECR podle ní vznikl spojením s návrhem jejího kolegy, českého europoslance Ondřeje Dostála.