Obamův špičkový diplomat: Putin si Trumpa otestuje, musíme se připravit na nejhorší

Republikánský kandidát do úterního boje o Bílý dům Donald Trump obdivuje ruského vládce Vladimira Putina, tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý americký velvyslanec v Rusku a nynější profesor na elitní Stanfordově univerzitě Michael McFaul. "Považuje ho za silného a geniálního vůdce. Pokud vyhraje, Putin si ho otestuje. Trump si ho zase bude chtít udobřit, ale neuspěje," míní.

Podle amerických úřadů Rusko v roce 2016 zasáhlo do amerických voleb ve prospěch Donalda Trumpa s cílem poškodit jeho nakonec neúspěšnou soupeřku Hillary Clintonovou. Hackeři napojení na ruské zpravodajské služby se tehdy v sítích Demokratické strany pohybovali více než rok. Tato událost vyvolala zásadní otázky týkající se Trumpova vztahu k Putinovi.

Trump po svém zvolení do Bílého domu okamžitě zpochybnil, že k něčemu takovému skutečně došlo. K Putinovi se vyjadřoval vstřícně, čímž si podle expertů získal sympatie Kremlu. Nyní, když usiluje o znovuzvolení do úřadu, někdejší americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul pro Aktuálně.cz uvádí, že je přesvědčen, že Putin udělá maximum, aby mu znovu pomohl vyhrát.

"Uplynulo osm let od voleb v roce 2016 a nic se nezměnilo. Trump a Putin jsou přátelé. Trump ho obdivuje, myslí si, že je to silný a geniální vůdce. V minulosti se opakovaně snažil si Putina naklonit, i když to bylo proti vůli mnoha lidí v jeho administrativě. Nikdy ho nekritizoval za invazi na Ukrajinu v roce 2014 ani v roce 2022, za vměšování do našich voleb či za likvidaci opozičních vůdců, jako jsou Alexej Navalnyj a Boris Němcov," upozorňuje McFaul, který teď na Stanfordově univerzitě vede expertní skupinu na téma protiruských sankcí.

Bývalý diplomat mezi lety 2009 a 2011 působil jako poradce tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy a byl architektem - nakonec neúspěšné - politiky resetu, která měla zlepšit vztahy mezi Washingtonem a Kremlem. Následně McFaul odjel do Moskvy na ambasadorský post.

"Pokud Trump zvítězí, pokusí se udobřit si Putina, ale už teď je jasné, že neuspěje, což způsobí, že USA budou vypadat slabě a neschopně," myslí si a dodává, že za největší hrozbu považuje exprezidentův postoj k Severoatlantické alianci.

Republikánský kandidát opakovaně zpochybnil rozsah zapojení USA do NATO a kritizoval americkou podporu Ukrajině. Pokud by podle McFaula podporu omezil nebo zaujal vůči Rusku smířlivější postoj, mohlo by to ruského vládce posílit, protože by to mohl vnímat jako příležitost k dalšímu postupu.

"Putin si ho v tom otestuje. A vzhledem k tomu, že Trump už jednou prohlásil, že Putinovi umožní dělat si vůči spojencům NATO, co chce, můžeme se připravit na nejhorší," varuje s tím, že zmiňovaný "test" by mohl vypadat tak, že Putin cíleně zaútočí na jednu ze zemí NATO. "Pokud Trump nezareaguje, může dojít k postupnému rozpadu aliance, nebo dokonce třetí světové válce," říká.

Trump v kampani před soubojem s demokratkou Kamalou Harrisovou také prohlásil, že pokud bude zvolen, dokázal by válku na Ukrajině ukončit za jediný den. Tomu však McFaul oponuje.

"Putin neukončí invazi, dokud Amerika bude jako oponent Ruska slábnout, což se s Trumpem jako prezidentem určitě stane. Telefonát od Trumpa ho nezastaví. Bude pokračovat, dokud území nedobude, nebo dokud jeho armáda nebude mít kapacitu postupovat dál. A Ukrajinci se budou bránit i bez našich zbraní," dodává diplomat.

O něco více přiblížil vztah Donalda Trumpa a Vladimira Putina ve své nové knize Ve válce sami se sebou (At War With Ourselves) jeho bývalý poradce pro národní bezpečnost Herbert Raymond McMaster. Trump byl podle něj už během svého prezidentování přesvědčen, že je schopen osobně s Putinem vyjednat dobré vztahy s Ruskem. Šéf Kremlu s ním však údajně pouze manipuloval a moc dobře věděl, jak si ho získat. "Označoval ho za výraznou osobnost, za talentovaného politika a hrál na jeho ego. Trump na to slyšel," cituje z jeho knihy deník Wall Street Journal.

Trump roky popírá, že by mezi ním a Kremlem existovalo jakékoli spiknutí nebo spolupráce. Známý novinář Bob Woodward odhalil, že s Putinem hovořil až sedmkrát od doby, co v roce 2021 naposledy opustil Bílý dům. Trump to odmítl přiznat, v rozhovoru s agenturou Bloomberg News ale poznamenal, že pokud by s Putinem mluvil, byl by to chytrý krok.

