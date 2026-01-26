"Čeho je moc, toho je příliš." Stáhne Trump imigrační agenty z Minneapolisu?

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.
Pretti, který byl zdravotník a staral se o válečné veterány, byl zastřelen necelé tři týdny poté, co agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE), rovněž v Minneapolisu, zastřelil 37letou Renée Goodovou.
Guvernér státu Minnesota Tim Walz opakovaně vyzval Trumpovu administrativu, aby ze státu stáhla federální agenty a poznamenal, že se USA nacházejí ve zlomovém bodě. Státní úřady a federální vláda zastřelení Prettiho a Goodové, kteří byli občané USA, vykládají odlišně.
Trumpova administrativa agenta, jenž Prettiho zastřelil, hájí a Noemová v této souvislosti uvedla, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím svědků. Podle minnesotských úřadů byl Pretti legálním držitelem zbraně a zastřelen byl poté, co mu byla odebrána. Po smrtící střelbě pokračovaly v Minneapolisu a dalších amerických městech protesty proti brutalitě imigračních agentů.
Trump v nedělním rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal (WSJ) řekl, že jeho vláda přezkoumává vše týkající se střelby v Minneapolisu a zároveň naznačil ochotu imigrační agenty stáhnout, aniž by uvedl konkrétní termín.
Ke kritickým hlasům opozičních demokratů se přidali i někteří republikáni. Řada republikánských senátorů, včetně Lisy Murkowské, Thoma Tillise, Davea McCormicka a Petea Rickettse vyzvala k transparentnímu vyšetřování. Republikánský guvernér Vermontu Phil Scott v této souvislosti uvedl, že je nepřijatelné, aby federální agenti zabíjeli americké občany, kteří využívají své právo protestovat. "Při nejlepším představuje počínání imigračních agentů naprosté selhání koordinace a přijatelné ochrany veřejnosti," uvedl. "Čeho je moc, toho je příliš. Prezident by měl tyto operace pozastavit, zklidnit situaci a zaměřit pozornost federální vlády na skutečné zločinné nelegální migranty," dodal s tím, že Kongres a soudy by měly obnovit ústavní pořádek.
Zároveň přibývají podpisy vyzývající k odvolání ministryně vnitřní bezpečnosti Noemové. Petice za podání ústavní žaloby, tedy impeachmentu, získala již 120 podpisů, z toho osm dalších demokratů se připojilo po zabití Prettiho, napsala NBC News s odkazem na demokratickou členku Sněmovny reprezentantů Robin Kellyovou. Většinu ve Sněmovně reprezentantů nyní mají Trumpovi republikáni.
