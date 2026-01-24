Federální agenti v Minneapolisu opět stříleli. Guvernér vyzval Trumpa, ať je odvolá

Federální agenti v Minneapolisu v americkém státě Minnesota střelili dalšího člověka. Uvedla to na síti X radnice města. Guvernér státu Minnesota Tim Walz označil incident za hrozný a mluvil o něm s Bílým domem. Na začátku měsíce maskovaný agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil ve městě ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení.
„Jsme si vědomi zpráv o další střelbě, do které byli zapojení agenti federálních bezpečnostních sil,“ uvedla radnice v Minneapolisu. Guvernér Walz uvedl, že s Bílým domem mluvil „o další hrůzné střelbě federálních agentů“, která se stala v sobotu ráno místního času.
Místní média tvrdí, že federální agenti několikrát postřelili muže, se kterým před tím zápasili na zemi.
Walz také vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc agentů ICE z Minneapolisu. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“.
Jeden z nich 7. ledna zastřelil 37letou Renée Goodovou za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že imigrační agent střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. Ve městě se kvůli tomu konaly protesty, naposledy se tak stalo v pátek. Další pobouření vyvolalo zadržení pětiletého chlapce, kterého agenti ICE zadrželi v úterý, když se vracel ze školky, a spolu s jeho otcem ho převezli do detenčního centra v Texasu.
