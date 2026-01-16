Přeskočit na obsah
16. 1.
Zahraničí

Čečenec chtěl v Německu útočit na izraelské velvyslanectví. Ve vězení stráví tři roky

ČTK

Německý soud v pátek poslal na tři roky do vězení 19letého Čečence s ruským občanstvím, který plánoval bombový útok na izraelské velvyslanectví v Berlíně. Vinným jej shledal z přípravy útoku a také z pokusu o členství v zahraniční teroristické organizaci, informovala agentura DPA. Mladíka německá policie zadržela loni v únoru.

Ilustrační foto.
Čečenec žil v ubytovně pro uprchlíky v Postupimi, hlavním městě spolkové země Braniborsko. Podle obžaloby nejpozději od loňského února plánoval atentát, jehož cílem měla být izraelská ambasáda v Berlíně. Hlásil se přitom k teroristické organizaci Islámský stát.

Policie jej zadržela na konci února na mezinárodním letišti u Berlína, odkud chtěl letět do Pákistánu. Podle prokuratury se tam chtěl připojit k milicím Islámského státu a nechat se vycvičit. Od zadržení je ve vazbě.

V jeho ubikaci policisté při prohlídce našli mimo jiné návody, jak sestrojit bombu. Podle vyšetřovatelů si ale mladý Čečenec nedokázal opatřit potřebné komponenty. Kromě plánování útoku mladík také překládal propagandu Islámského státu do ruštiny a čečenštiny.

Na začátku procesu v prosinci obžalovaný vyjádřil lítost a plně se distancoval od radikální ideologie. K radikalizaci jej podle jeho slov dohnal život bez jasného řádu. „Moje vidění světa se zužovalo, moje myšlenky se stávaly čím dál radikálnějšími,“ uvedl v prohlášení.

IS jako vojenské dobrodružství s přáteli

Snahu vycestovat z Německa do Pákistánu, odkud chtěl pokračovat do Afghánistánu, vnímal jako „jakési vojenské dobrodružství s přáteli“. Plány na atentát, o kterých se zmínil v online komunikaci, podle prosincového vyjádření nemyslel vážně. Chtěl se prý pouze vytahovat, aby ho ostatní přijali mezi sebe.

Protože v době spáchání činu nebylo mladému muži ještě 21 let, neuložil mu soud trest jako dospělému. Ve vězení si tak bude muset odpykat tři roky. Spolkové státní zastupitelství požadovalo trest 3,5 roku vězení. Proti verdiktu je možné se odvolat.

Po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael z října 2023 policie v Berlíně střeží výrazně více budov než předtím; podle posledních údajů téměř 1 100, z nichž je 170 židovsko-izraelských. Izraelské velvyslanectví v Berlíně je pod stálou policejní ostrahou už od svého přesunu z Bonnu v roce 1999.

