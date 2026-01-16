Čečenec chtěl v Německu útočit na izraelské velvyslanectví. Ve vězení stráví tři roky

Německý soud v pátek poslal na tři roky do vězení 19letého Čečence s ruským občanstvím, který plánoval bombový útok na izraelské velvyslanectví v Berlíně. Vinným jej shledal z přípravy útoku a také z pokusu o členství v zahraniční teroristické organizaci, informovala agentura DPA. Mladíka německá policie zadržela loni v únoru.
Čečenec žil v ubytovně pro uprchlíky v Postupimi, hlavním městě spolkové země Braniborsko. Podle obžaloby nejpozději od loňského února plánoval atentát, jehož cílem měla být izraelská ambasáda v Berlíně. Hlásil se přitom k teroristické organizaci Islámský stát.
Policie jej zadržela na konci února na mezinárodním letišti u Berlína, odkud chtěl letět do Pákistánu. Podle prokuratury se tam chtěl připojit k milicím Islámského státu a nechat se vycvičit. Od zadržení je ve vazbě.
V jeho ubikaci policisté při prohlídce našli mimo jiné návody, jak sestrojit bombu. Podle vyšetřovatelů si ale mladý Čečenec nedokázal opatřit potřebné komponenty. Kromě plánování útoku mladík také překládal propagandu Islámského státu do ruštiny a čečenštiny.
Na začátku procesu v prosinci obžalovaný vyjádřil lítost a plně se distancoval od radikální ideologie. K radikalizaci jej podle jeho slov dohnal život bez jasného řádu. „Moje vidění světa se zužovalo, moje myšlenky se stávaly čím dál radikálnějšími,“ uvedl v prohlášení.
IS jako vojenské dobrodružství s přáteli
Snahu vycestovat z Německa do Pákistánu, odkud chtěl pokračovat do Afghánistánu, vnímal jako „jakési vojenské dobrodružství s přáteli“. Plány na atentát, o kterých se zmínil v online komunikaci, podle prosincového vyjádření nemyslel vážně. Chtěl se prý pouze vytahovat, aby ho ostatní přijali mezi sebe.
Protože v době spáchání činu nebylo mladému muži ještě 21 let, neuložil mu soud trest jako dospělému. Ve vězení si tak bude muset odpykat tři roky. Spolkové státní zastupitelství požadovalo trest 3,5 roku vězení. Proti verdiktu je možné se odvolat.
Po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael z října 2023 policie v Berlíně střeží výrazně více budov než předtím; podle posledních údajů téměř 1 100, z nichž je 170 židovsko-izraelských. Izraelské velvyslanectví v Berlíně je pod stálou policejní ostrahou už od svého přesunu z Bonnu v roce 1999.
"Obvinění jednoznačně odmítám." Ředitel Nemocnice Na Františku Erhart přesto rezignoval
Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart oznámil rezignaci na funkci. Důvodem jsou obvinění, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Na pátečním jednání radních Prahy 1 to sdělila Karolína Šnejdarová, mluvčí první městské části, která nemocnici zřizuje. Nařčení končící ředitel odmítl.
ŽIVĚPavel převzal od Zelenského Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.
ŽIVĚSpojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než Venezuela samotná
Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.
ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice
Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.
Norsko odsoudilo organizátora střelby v gay baru. Dostal nejvyšší možný trest
V pátek shledal norský soud 48letého islamistu Arfana Bhattiho vinným z organizace smrtící střelby v gay baru během oslav sexuálních menšin Pride v Oslu v roce 2022. Odsoudil ho k 30 letům vězení, což je ve skandinávské zemi maximální možný trest. Informovala o tom agentura Reuters.