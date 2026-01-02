„Připravoval se na džihád." FBI zmařila silvestrovský útok inspirovaný Islámským státem

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) překazil útok, který se chystal na Silvestra provést za použití nožů a kladiv osmnáctiletý mladík ze Severní Karolíny. Ten se inspiroval teroristickou organizací Islámský stát. Informovaly o tom v pátek agentury Reuters a AP s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti.
Osmnáctiletý Christian Sturdivant byl podle prohlášení ministerstva obviněn z pokusu o poskytování materiální podpory zahraniční teroristické organizaci. Sturdivant, jehož federální agenti zatkli ve středu, se k obvinění dosud nevyjádřil. V pátek byl poprvé předveden před soudce, další slyšení je plánováno na 7. ledna.
Sturdivant přísahal věrnost Islámskému státu a útok plánoval v obchodě s potravinami a v restauraci rychlého občerstvení v Mint Hill na předměstí Charlotte, řekl novinářům podle Reuters státní zástupce Severní Karolíny Russ Ferguson. „Připravoval se na džihád a umírat měli nevinní lidé,“ dodal Ferguson.
Agenti FBI při prohlídce domu podezřelého nalezli ručně psaný dokument nazvaný "Útok na Nový rok 2026", podle něhož plánoval pobodat až 20 lidí. Rovněž měl v úmyslu zaútočit na zasahující policisty. V jeho ložnici pak agenti zajistili kladiva a nože.
Sturdivant útok plánoval asi rok a v prosinci pak komunikoval on-line se dvěma tajnými agenty FBI a newyorské policie, o nichž se domníval, že jsou členy ISIS. Podle žaloby jim poslal fotografie dvou kladiv a jednoho nože a probíral s nimi plán útoku.
V hledáčku FBI ovšem byl už od ledna 2022 jako nezletilý po zjištění, že byl v kontaktu se členem Islámského státu v Evropě a podle jeho pokynů chystal útok kladivem, uvedl úřad. V souvislosti s tímto incidentem nebyl obviněn, ale podstoupil psychologické vyšetření.
FBI v polovině prosince mimoto také oznámil, že zmařil bombové útoky na několik cílů v Kalifornii včetně imigračních agentů z Úřadu pro imigraci a cla, které plánovala na Silvestra spáchat krajně levicová propalestinská a protivládní skupina.
ŽIVĚVlivné křeslo po boku Zelenského obsadí šéf rozvědky. Předchůdce ho pošpinil korupcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek do funkce šéfa své kanceláře jmenoval dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Předchozí vlivný vedoucí prezidentské kanceláře Andrij Jermak byl v listopadu odvolán v souvislosti s vyšetřováním korupce v ukrajinské energetice.
ŽIVĚOkamurův novoroční projev namíchl opozici. Vyzve k jeho odvolání z čela sněmovny
Opoziční strany chtějí ve sněmovně projednat výroky z novoročního projevu předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Občanští demokraté i jiné opoziční strany podpoří návrh na odvolání Okamury z čela komory. „ODS a další opoziční strany bohužel nemají žádné pozitivní téma, kterým by zlepšily třeba životní úroveň našich občanů a zlepšily ekonomiku,“ odvětil v pátek odpoledne šéf sněmovny.
Litvínov utrpěl od Plzně nejtěžší porážku sezony
Hokejisté Plzně i potřetí v sezoně přehráli poslední Litvínov. V utkání 37. kola extraligy dominovali na jeho ledě 8:1 a připsali si třetí vítězství za sebou. Litvínov bez bratrů Davida a Ondřeje Kašových utrpěl nejtěžší porážku sezony a prohrál podruhé za sebou.
V hradeckém obchodním centru muž zaútočil nožem, policie už ho dopadla
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem při konfliktu dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Jeden muž utrpěl poranění trupu a horní končetiny, jiná žena lehké řezné poranění ucha. Policisté večer útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
„Takové poučování odmítám.“ Ukrajinský šéf diplomacie má pro Macinku ostrý vzkaz
Novoroční projev šéfa sněmovny Tomia Okamury a následné „pokárání“ ukrajinského velvyslance ze strany ministra zahraničí Petra Macinky popudily Kyjev. Na slovní přestřelku zareagoval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha, který se postavil na stranu svého úředníka z ambasády v Praze. „Takové poučování odmítám. Vyzývám svého nového českého kolegu ke konstruktivnímu dialogu,“ vzkázal Macinkovi.