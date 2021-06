Příprava 14 let, stavba necelý rok. Prodloužení tramvajové tratě z Barrandova začíná

Pražský dopravní podnik zahájil stavbu první části prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Sídliště Barrandov do Slivence. Trať bude dočasně končit v zastávce Holyně, měřit bude zhruba jeden kilometr a budou na ní dvě zastávky. Dostavěna by měla být za deset měsíců. Náklady jsou zhruba 170 milionů korun.

"Taková událost se v Praze stává jednou za 20 let a já doufám, že touto stavbou to prolomíme. Naposledy se v Praze zahajovala stavba plnohodnotné trati v roce 2001 z Hlubočep na Barrandov," řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Nepočítá v to tři kratší prodloužení tratí na Radlickou (2008), do Podbaby (2011) a na Pankrác (2021).

Dvoukolejná trať z barrandovské smyčky do Holyně bude mít dvě zastávky - první bude zastávka Kaskády pojmenovaná podle stejnojmenného developerského projektu. Následovat bude zastávka Holyně, kde bude trať provizorně ukončena úvratí. Prodloužena do Holyně bude linka číslo 5. Dopravní podnik loni v rámci oprav trati od Smíchovského nádraží na Barrandov vybudoval napojení nové trati u barrandovské smyčky.

Přípravu stavby komplikovaly majetkoprávní spory. "Je to stejné jako u každé stavby v naší zemi, tedy složitost správních řízení, povolovacích procesů. Délka procesů je podobná jak v Ghaně. Plus se k tomu přidaly majetkoprávní problémy," uvedl Scheinherr.

Z Holyně v budoucnu tramvaje zamíří do konečné zastávky Slivenec. "U této části nám zbývá dořešit některé majetkoprávní věci, ale doufáme, že budeme moci na první etapu plynule navázat," řekl ředitel dopravního podniku Petr Witowski. Stavba z Barrandova do Holyně by měla být dokončena do deseti měsíců. Přesný termín, kdy budou tramvaje jezdit až do Slivence, není zatím stanoven.

Dopravní podnik společně s magistrátem chystá ještě prodloužení tratě z Modřan na Libuš, jejíž stavba by mohla začít letos. Nyní je vypsána soutěž na projektanta. "V pokročilejší fázi je také stavba prodloužení tratě na Dědinu a z Vinohradské na Václavské náměstí," dodal Witowski.

Video: Trasa budoucí tratě Sídliště Barrandov - Holyně natočená z dronu na začátku června 2021