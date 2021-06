Praha má po deseti letech novou tramvajovou trať, stavba další začne hned za týden

Do pražských ulic se v sobotu po letech vrátí tramvajová linka s číslem 19. Pojede až do zastávky Pankrác po čtvrt kilometru dlouhé trati, kterou v pátek město slavnostně otevřelo. Trať je předzvěstí dlouhodobého uzavření stejnojmenné stanice metra, které se v příštích letech chystá kvůli stavbě nové linky D a přestupní stanice.

"Otevíráme novou tramvajovou trať - to v Praze nebylo už deset let. Z tramvajové zastávky Pražského povstání se po skoro padesáti letech dostaneme po tramvajových kolejích až ke stanici metra Pankrác. Napravujeme chyby ze 70. let minulého století, kdy se v Praze rušily tramvajové tratě s tím, že nebudou potřeba. Dnes už víme, že to samozřejmě není pravda," říká primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Naráží na to, že tramvaje těmito místy už kdysi jezdily, z Pankráce pokračovaly až na Kačerov nebo Ryšánku. Kvůli stavbě magistrály ale byla trať v roce 1970 nejprve přeložena a následně o čtyři roky později spolu s otevřením první linky metra opuštěna. Další desítky let pak nepoužívaná kolejiště sloužila jako parkoviště. Až loni město začalo s obnovou spolu s rekonstrukcí celého úseku z Nuslí na Pankrác.

"Kromě toho, že jsme ve dvou etapách zrekonstruovali téměř 2,5 kilometru tramvajové tratě, vyměnili na ní bezmála 9,5 kilometru kolejnic a postavili nové zastávky, po deseti letech jsme v Praze vybudovali také novou tramvajovou trať a od sobotního rána na ní zahájíme pravidelný provoz linkou 19, kterou obnovujeme po devíti letech. Vnímám to jako symbolický začátek období opětovného rozvoje tramvajové dopravy v Praze," uvedl generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Nová linka 19 propojí Lehovec, Palmovku, Žižkov, Strašnice, Vršovice, Nusle a Pankrác, tedy části města, které dosud přímé spojení nemají. Výjimečná bude v tom, že na ní budou jezdit výhradně obousměrné nízkopodlažní tramvaje - u nové konečné na Pankráci totiž není klasická smyčka. Se zavedením nové linky se také změní trasy linek 5, 13, 16, 24 a autobusu 193.

Praha naposledy prodloužila tramvajovou síť v roce 2011 o krátký úsek do Podbaby. Nyní má ale velké plány. Letos v dubnu začala stavba nové smyčky Zahradní Město u vznikající železniční stanice, za týden podnik zahájí stavbu trati ze Sídliště Barrandov do Holyně a ještě letos chce poprvé kopnout také mezi Modřany a Libuší. V pokročilé fázi příprav je pak trať na Václavském náměstí, z Divoké Šárky na sídliště Dědina nebo nový Dvorecký most přes Vltavu.