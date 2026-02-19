Podmínky pro lyžaře jsou výborné, hlásí skiareály. O víkendu přijde nečekaný zvrat

„Zimní teploty potrvají na většině území republiky do pátku. O víkendu přijde výrazné oteplení, které doprovodí déšť a na horách místy sněžení. Jak moc obleva ovlivní lyžařské podmínky, zatím není jasné. V tuto chvíli hlásí většina skiareálů ideální podmínky pro lyžování. Už i tam ale v neděli vystoupají teploty nad nulu.“
Česko zasáhne výrazná změna počasí. Ještě z pátku na sobotu nás čeká mrazivá noc. Na většině míst klesne teplota na -10 stupňů Celsia, hned potom ale přijde prudká změna. V neděli a hlavně příští týden vystoupají teploměry až na 15 stupňů, hlásí předpovědi.
„Výrazné oteplení už je za dveřmi. Ale ještě než během víkendu přijde, čeká nás zítra (v pátek – pozn. redakce) velmi chladný den. Navíc pocitově může být zítra odpoledne na Moravě a hlavně ve Slezsku kvůli silnějšímu větru jen mezi -5 až -10 °C,“ píše ČHMÚ.
Obleva se pravděpodobně dotkne většiny lyžařských středisek v republice. Příští týden by totiž i na horách mohly teploty vystoupat až na osm stupňů, a to hlavně v jeho druhé polovině. Na víkend ale lákají skiareály po celé republice na ideální podmínky pro lyžování.
„Je to takřka ideální. Sníh je přemrzlý, nízká vlhkost,“ řekl ředitel skiareálu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou Filip Braun agentuře ČTK. Provoz areálu by podle něj neměla ohrozit ani meteorology předpovídaná obleva, která by měla přijít v neděli. „Sněhu máme dostatek,“ dodal.
Většina lyžařských středisek v Krkonoších hlásí denní teploty v pátek kolem -6 až -8 stupňů Celsia. V sobotu se pak očekává nový sníh. Teploty přitom vystoupají na -2 stupně Celsia. V neděli pak už bude mírně nad nulou. Další týden už se bude pouze oteplovat.
V Krkonoších má v těchto dnech otevřeno asi 92 procent sjezdovek, což představuje přibližně 106 kilometrů tratí. Leží na nich od 20 do 120 centimetrů sněhu. Současné mrazivé počasí vlekaři využívají k dosněžování sjezdovek. Ve čtvrtek ráno teploty na horách klesly pod minus deset stupňů Celsia.
Podobné podmínky panují také ve skiareálech v Beskydech, Jeseníkách, Krušných horách a na Šumavě. A na své si o víkendu přijdou také běžkaři.
Například na magistrále v Jizerských horách přikryl nový sníh roztátá místa i nebezpečné ledové plotny. „Podmínky jsou ideální, je vymrzlá stopa, svítí sluníčko,“ dodal Martin Kunc, ředitel obecně prospěšné společnosti Jizerská, která se o běžkařskou magistrálu stará.
Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Pirátění her, první střílečky i obavy z umělé inteligence. Bývalý vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš byl hostem podcastu Krotitelé bossů a mluvil o tom, jak ho formovaly počítačové hry, proč by stát měl podporovat herní studia a proč rodiče nemohou podceňovat (ale ani porazit) digitální svět svých dětí.
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun)
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.