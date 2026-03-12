Ochlazení rozdělí republiku, v Čechách bude chladněji než na Moravě a ve Slezsku

V závěru týdne se v Česku ochladí. V Čechách se budou denní teploty v neděli držet do deseti stupňů, v polohách nad 700 metrů může padat sníh. Vyplývá to z čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pátek bude jasno nebo polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Ráno se mohou objevit mlhy. V sobotu pak bude přibývat oblačnosti, odpoledne se místy vyskytnou přeháňky, které mohou být na horách na západě Čech i sněhové.
Noc na pátek bude chladnější, teploty budou nejčastěji mezi pěti a jedním stupněm, při uklidnění větru může být lehce pod nulou. V noci na sobotu teploty klesnou na osm až čtyři stupně. Denní teploty se po oba dny budou pohybovat kolem 15 stupňů. V sobotu bude na západě Čech chladněji.
V neděli se začne výrazně ochlazovat. Denní teploty se budou v Čechách pohybovat mezi pěti a deseti stupni, na Moravě a ve Slezsku může být ještě 11 až 15 stupňů. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, které budou v Čechách nad 700 metrů sněhové.
Chladnější počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne.
