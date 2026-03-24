Evropě hrozí mrazivý propad až o 20 stupňů, překvapení čeká i Čechy

V Česku začalo astronomické jaro, které sebou přineslo více slunečního svitu a vyšší teploty. Ale nyní čeká celou severní polokouli prudké ochlazení. Meteorologický jev zvaný rozpad polárního víru může podle odborníků nahnat do Evropy hlubokou tlakovou níži. A ta sebou nese i větrné a chladné počasí.
Právě proudění polárního vzduchu pak na mnoha místech v Evropě přeruší zárodek jarního počasí, které nastalo v posledních týdnech. Ochlazení bude podle předpovědi, zveřejněné o víkendu na webu severe-weather.eu, citelné. Teploty mohou místy klesnout o 15 až 20 stupňů Celsia. Na některá místa v Evropě se tak vrátí mrazy a sníh. Arktický vzduch bude proudit především do západní a střední Evropy.
Změna se má začít projevovat už během tohoto týdne. Výrazněji se má v Česku projevit od středy, kdy se čeká prudký pokles teplot, v noci se mohou dostat i pod nulu.
Podle předpovědi tak může přijít i sníh. Padat může například v některých částech Velké Británie, Beneluxu, Německa, Francie, Slovenska, Polska a Česka. Další sněhová nadílka se pak očekává i na severu Balkánu. Teploty v evropských nížinách mohou poklesnout až na minus sedm stupňů, což může uškodit některým zemědělcům - ohrožená bude úroda například v sadech či vinicích střední a západní Evropy.
Co se týče počasí v Česku, ve středu teploměr ukáže podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu 13 až 18 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 11 stupňů. Obloha se ale začne zatahovat, objeví se déšť či přeháňky. Přijít mohou ojediněle i bouřky. Večer se mohou vyskytnout sněhové nebo smíšené přeháňky, a to v Čechách i v polohách nad 400 metrů nad mořem a na Moravě a ve Slezsku nad 800 metrů.
Ve čtvrtek a v pátek mají nejvyšší denní teploty spadnout na tři až sedm stupňů nad nulou, bude pršet, ale místy i sněžit. Nejvíc sněhu by mělo koncem pracovního týdne napadnout v Jeseníkách a Beskydech, podle aktuálních prognóz dokonce až kolem 30 centimetrů. Nízké teploty a sněžení navíc doprovodí silný vítr, ve vyšších polohách se budou tvořit sněhové jazyky.
O víkendu se pak čeká mírné oteplení, může být kolem deseti stupňů. Dál se budou objevovat dešťové či sněhové přeháňky, obloha zůstane do konce týdne většinou zatažená, pouze v Čechách by v závěru týdne mohlo být přechodně i polojasno. V noci mohou teploty po celý týden klesat k nule nebo i několik stupňů pod bod mrazu. Nejchladnější tak nejspíš bude noc na pátek, kdy mohou teploty na západě a jihozápadě Čech klesnout až na tři stupně pod nulou.
