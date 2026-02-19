Konec zimy? V Česku se o víkendu výrazně oteplí, ale místy bude pršet

Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté ale teploty stoupnou, v neděli může být až 12 stupňů Celsia nad nulou. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách může zapršet. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Meteorologové upozornili, že ve čtvrtek počasí v České republice okrajově ovlivní tlaková níže, která se prohlubuje nad severní Itálií. Večer a v noci na pátek kvůli tomu zesílí sněžení, které už ve čtvrtek ráno a dopoledne dorazí do jižních částí Česka. „Jinde sněžení čekáme pouze ojediněle a na jihu Moravy může přechodně i pršet,“ podotkli meteorologové.
V noci na pátek bude ještě hodně mrznout a chladno bude i přes den. Maxima se dostanou pouze těsně nad nulu. Bude však spíše slunečno. Večer se začne od západu zatahovat a místy bude sněžit nebo padat sníh s deštěm.
V sobotu už nejvyšší teploty vystoupají na šest stupňů Celsia, na Moravě zůstanou kolem nuly. Od západu bude občas sněžit nebo padat déšť se sněhem. Na Moravě a ve Slezsku může ještě napadnout až pět centimetrů sněhu, na horách i 15 centimetrů.
Také v neděli zůstane Morava chladnější, maxima tam budou okolo pěti stupňů. Ve zbytku Česka se dostanou i nad deset stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě budou zpočátku padat mrznoucí srážky, sněžit bude jen nad 1100 metry nad mořem.
Italský spisovatel Umberto Eco, který zemřel před deseti lety, 19. února 2016 v Miláně, patřil k nejznámějším spisovatelům světa. Vyhlášený sémiolog, ceněný teoretik středověku, filozofický polyhistor a italský vysokoškolský profesor se proslavil hned svým prvním románem Jméno růže (1980).
Petr Macinka na bezpečnostní konferenci v Mnichově rozvířil české i zahraniční publikum. Zatímco někteří oceňují jeho ostrý tón vůči Hillary Clintonové, jiní upozorňují na argumentační faul při debatě s polským ministrem Sikorským o demokratickém deficitu Evropské unie. Macinka se hájil tím, že se tématu věnoval už ve své diplomové práci. Oponentem byl současný poslanec za ODS Petr Sokol.
Českému hokejovému brankáři Petru Mrázkovi skončila v NHL předčasně sezona. Čtyřiatřicetiletý gólman Anaheimu, kde jako jednička působí Lukáš Dostál, podstoupil v úterý operaci kyčle a bude delší dobu mimo hru. Informoval o tom oficiální web soutěže.
Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň ale podotkla, že úterní jednání o íránském jaderném programu přineslo drobný pokrok. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.