Česko čeká „aprílové“ počasí, na jarní rovnodennost může sněžit

V nadcházejícím týdnu čeká Česko proměnlivé počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty se vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Podle meteorologů bude v Česku panovat náladové počasí. Pondělí bude charakteristické proměnlivou oblačností, místními přeháňkami nebo občasným deštěm, od vyšších poloh často i sněžením. Sníh pravděpodobně připadne v Beskydech a v Jeseníkách. Ojediněle se může objevit i bouřka.
V Čechách bude navíc větrno. Předpověď očekává čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Nejvyšší teploty vyšplhají na šest až 11 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 13 stupňů. Podobný charakter počasí přetrvá i v úterý. V noci mohou teploty spadnout k minus třem stupňům.
Středa a čtvrtek přinesou změnu, oteplí se a na obloze se častěji ukáže slunce. V noci a po ránu se objeví mlhy a někde bude opět mrznout. Denní teploty ale vystoupají ve středu až ke 14 stupňům, ve čtvrtek k 15 stupňům Celsia. Větrněji bude tentokrát na Moravě a ve Slezsku, uvedl ČHMÚ ve facebookovém příspěvku.
V pátek, kdy začíná jarní rovnodennost, se vrátí podmračené počasí a místní přeháňky nebo déšť. Od vyšších poloh může v Čechách opět sněžit. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé.
Endometrióza: nemoc, která může ženám změnit život
Bolest při menstruaci mnoho žen považuje za běžnou součást života. Jenže v některých případech nejde o „normální“ menstruační nepohodlí, ale o chronické onemocnění, které může výrazně ovlivnit zdraví i kvalitu života.
Sinner vyrovnal Djokoviče či Federera. Triumfem v Indian Wells si připsal unikát
Italský tenista Jannik Sinner vyhrál poprvé v kariéře turnaj v Indian Wells. Ve finálovém duelu bývalých světových jedniček zdolal Daniila Medveděva 7:6, 7:6. Jako teprve třetí hráč historie po Novaku Djokovičovi a Rogeru Federerovi získal titul na všech šesti turnajích Masters hraných na tvrdém povrchu.
ŽIVĚ Írán vyzval k evakuaci částí Dubaje a Dauhá, v příštích hodinách tam zaútočí
Írán vyzval obyvatele několika oblastí v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a Dauhá v Kataru k okamžité evakuaci, protože na ně bude v příštích hodinách útočit, píše agentura Reuters. Výzvu zveřejnila státní íránská stanice Press TV s tím, že důvodem k útoku je přítomnost amerických jednotek.
ŽIVĚ Ukrajina v noci zaútočila na Moskvu, na jihu Ruska hoří zásobník ropy
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hoří po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
Oscara za nejlepší film má Jedna bitva za druhou, uspěli i Hříšníci
Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší film dostal snímek Jedna bitva za druhou, který patřil spolu s Hříšníky k favoritům letošního 98. ročníku. Film dostal celkem šest Oscarů včetně cen za režii a scénář pro Paula Thomase Andersona.