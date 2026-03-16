16. 3. Elena
Česko čeká „aprílové“ počasí, na jarní rovnodennost může sněžit

ČTK

V nadcházejícím týdnu čeká Česko proměnlivé počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty se vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

V pátek, kdy začíná jarní rovnodennost, se vrátí podmračené počasí a místní přeháňky nebo déšť. Od vyšších poloh může v Čechách opět sněžit. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Podle meteorologů bude v Česku panovat náladové počasí. Pondělí bude charakteristické proměnlivou oblačností, místními přeháňkami nebo občasným deštěm, od vyšších poloh často i sněžením. Sníh pravděpodobně připadne v Beskydech a v Jeseníkách. Ojediněle se může objevit i bouřka.

V Čechách bude navíc větrno. Předpověď očekává čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Nejvyšší teploty vyšplhají na šest až 11 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 13 stupňů. Podobný charakter počasí přetrvá i v úterý. V noci mohou teploty spadnout k minus třem stupňům.

Středa a čtvrtek přinesou změnu, oteplí se a na obloze se častěji ukáže slunce. V noci a po ránu se objeví mlhy a někde bude opět mrznout. Denní teploty ale vystoupají ve středu až ke 14 stupňům, ve čtvrtek k 15 stupňům Celsia. Větrněji bude tentokrát na Moravě a ve Slezsku, uvedl ČHMÚ ve facebookovém příspěvku.

V pátek, kdy začíná jarní rovnodennost, se vrátí podmračené počasí a místní přeháňky nebo déšť. Od vyšších poloh může v Čechách opět sněžit. Víkend by mohl být opět slunečnější a přeháňky jen ojedinělé.

