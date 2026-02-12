Na víkend se citelně ochladí, denní teploty spadnou z deseti stupňů k nule

Česko čekají v závěru týdne rozdílné teploty, zatímco v pátek se budou nejvyšší denní teploty šplhat k deseti stupňům Celsia, o víkendu se budou pohybovat kolem nuly. Noční teploty klesnou při vyjasnění a sněhové pokrývce až k minus devíti stupňům Celsia. V sobotu bude déšť i v nižších polohách přecházet ve sněžení. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
"Během dnešního dne teploty vystoupí na pět až deset stupňů Celsia, na obloze bude zataženo až oblačno a místy bude pršet. Nejvyšší úhrny deště očekáváme na horách v Čechách, mimo hory budou úhrny jeden až čtyři milimetry, na Moravě a ve Slezsku jen do dvou milimetrů," uvedl ve čtvrtek ČHMÚ na facebooku.
Podobný ráz počasí očekávají meteorologové i v pátek. K deseti stupňům budou teploty stoupat na východě a jihovýchodě území, večer se ale začne rychle ochlazovat. "Ochlazení pocítíme v průběhu víkendu, kdy sobotní ranní teploty budou kolem nula stupňů Celsia a v neděli už budou ranní minima kolem minus pěti stupňů Celsia, při vyjasnění až minus devět stupňů Celsia," sdělili meteorologové.
V sobotu bude od severozápadu na většině území pršet, déšť bude zpočátku v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku ve všech polohách přecházet do sněžení. V neděli se sněhové přeháňky objeví ojediněle, místy se může tvořit náledí.
ŽIVĚTrump po jednání s Netanjahuem řekl, že podporuje další jednání s Teheránem
Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě. Zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po dnešní schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Hovořili také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.
Babiš je teď slabý, říká Šebelová. Vysvětluje, proč hrozí masivní obstrukce sněmovny
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků je podle místopředsedkyně STAN Michaely Šebelové zásadním útokem na demokracii. V rozhovoru Spotlight Zuzany Tvarůžkové mluví o oslabeném premiérovi Andreji Babišovi, obhajuje účast politiků na demonstracích a kritizuje kroky vlády ve zdravotnictví i zahraniční politice. Opozice je podle ní připravena jít do masivních obstrukcí.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Prokurátor Urválek se vědomě podílel na vraždě Horákové, uzavřeli vyšetřovatelé
Komunistický prokurátor Josef Urválek měl podíl na vraždě Milady Horákové i tří dalších lidí, kteří byli v roce 1950 odsouzeni k trestu smrti. Podle závěrů policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) se na nezákonném odsouzení a následné popravě podílel vědomě a aktivně, a to ve formě nepřímé účasti.
ŽIVĚSněmovna schválila v noci základní údaje rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Sněmovna hlasy vládní koalice schválila v noci na čtvrtek základní parametry návrhu státního rozpočtu na letošek se schodkem 310 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun. Základní údaje, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání už nyní nemůže měnit. Poslanci nyní mohou navrhovat jen přesuny uvnitř rozpočtu.