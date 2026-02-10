Slunečná obloha je předzvěstí krátkého jara. Brzy se však převlékneme do zimních bund

Příští dny budou hlavně mlhavé a zatažené, ač se to při pohledu na nesměle prosluněnou úterní oblohu nezdá. Ve středu a ve čtvrtek má být sice teplo, ale částečně i deštivo. O víkendu však meteorologové hlásí další teplotní šok. Teploty se propadnou až o deset stupňů Celsia.
Úterní teploty mají podle předpovědi dosáhnout kolem pěti stupňů. Ty noční pak klesnou k nule. Ještě i odpoledne by mohlo na některých místech republiky zůstat na obloze slunce. Dočkat by se ho mohli lidé hlavně v Čechách, a to i v nižších nadmořských výškách. Dále pak v oblasti Jeseníků a Beskyd.
V dalších dnech si ale slunečních paprsků lidé moc neužijí. Podle meteorologů bude převažovat velká oblačnost s častými srážkami, objeví se mrznoucí mrholení nebo mlhy, jen přechodně může být na některých místech polojasno.
Středa a čtvrtek pak přinesou výrazné oteplení spojené s deštěm. Pršet by mělo na většině území republiky. „Na většině území zaprší, ale hlavně v Čechách může déšť zpočátku i namrzat. Přibližně nad 600 metrů se vyskytne i sněžení, které ale postupně přejde všude do deště,“ píše Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Středeční denní teploty se budou pohybovat kolem šesti až osmi stupňů Celsia. Na horách bude kolem nuly. Čtvrteční teploty se vyšplhají ještě výš. Na většině území republiky bude přes den kolem osmi stupňů. Ve městech, jako jsou Praha, Ostrava a Pardubice, se denní teploty mohou dostat až k deseti stupňům Celsia.
Pršet by ve čtvrtek mělo v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Předpovědi tam hlásí až pět milimetrů celkových srážek. V horských oblastech to bude až deset milimetrů. Ve vyšších nadmořských výškách by pak mohlo sněžit.
Teplé počasí vydrží i v pátek. O víkendu ale pak přijde další teplotní šok. „Očekáváme převážně velkou oblačnost s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Noční teploty by podle současných předpokladů měly klesnout většinou na minus jeden až minus šest stupňů Celsia, přes den by se mělo oteplit na nulu až pět stupňů Celsia,“ uvedl ČHMÚ.
Z dlouhodobého výhledu počasí pak vyplývá, že by v následujících čtyřech týdnech měly pokračovat průměrné teploty. „I když je pravděpodobnost malá, může se stát, že na závěr měsíce února a na začátku března by se teploty mohly dostat i pod dlouhodobý normál.
Velké rozdíly se neočekávají ani mezi průměrnými týdenními maximálními a minimálními teplotami,“ sdělili meteorologové. Nejnižší teploty budou zůstávat většinou slabě pod nulou, denní se budou pohybovat kolem plus pěti stupňů.
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.
Londýnské Britské muzeum v úterý oznámilo, že shromáždilo 3,5 milionu liber (97,34 milionu korun) potřebných ke koupi zlatého přívěsku ve tvaru srdce, který je spjat s Jindřichem VIII. a jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou.
Z nově zveřejněných dokumentů k případu odsouzeného sexuálního delikventa – amerického finančníka Jeffreyho Epsteina – vyplývá, že navazoval blízké vztahy s ruskými úředníky i podnikateli a v minulém desetiletí se opakovaně pokoušel soukromě setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.