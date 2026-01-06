Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Počasí

Mrazivá vlna trvá, na Šumavě bylo ráno opět méně než 20 stupňů pod nulou

ČTK

Úterní ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia. Uvedl to Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Úterní ráno přesto nebylo tak chladné jako to pondělní.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Pexels.com
Reklama

Na Šumavě se k hranici minus 25 stupňů Celsia ještě přiblížily například stanice v Borových Ladech, Volarech nebo Hliništi. V pondělí naměřili na Perle více než minus 30 stupňů Celsia. „Podobné teploty jako v úterý a v pondělí očekáváme ještě ve středu a ve čtvrtek ráno. Potom by se mělo o něco oteplit,“ uvedl Frühbauer.

Související

Dodal, že rekordní hodnoty pro dnešní den nikde na jihu Čech překonány nebyly. Ale i v Českých Budějovicích, které leží v nižší nadmořské výšce, se ráno teplota blížila k minus deseti stupňům Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý přes den podobné počasí jako v pondělí. Znamená to většinou polojasno a teploty kolem minus pěti stupňů Celsia.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Osaka, Japonsko
Osaka, Japonsko
Osaka, Japonsko

Silné zemětřesení zasáhlo západní Japonsko, zastavilo šinkanseny

Západní Japonsko v úterý postihly silné otřesy, které si podle prvních informací vyžádaly několik lehce zraněných. Přerušen byl také provoz japonských rychlovlaků šinkansen. Otřesy dosáhly síly 6,4 stupně Richtera, ale vlna tsunami naštěstí nehrozí, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Brazilian army guards the border between Brazil and Venezuela
Brazilian army guards the border between Brazil and Venezuela
Brazilian army guards the border between Brazil and Venezuela

ŽIVĚCaracas po únosu Madura zažil noc dronů, střelby a výbuchů

U prezidentského paláce v Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to dnes agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.

Reklama
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

Reklama
Reklama
Reklama