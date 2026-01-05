Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Domácí

Česko čekají ledové dny, na Kvildě bylo přes 30 pod nulou. Na víkend se ale oteplí

ČTK

V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.

Mráz ve Francie - vinice
Ilustrační fotoFoto: Reuters
Před víkendem spolu s oteplením přibude i oblačnosti - ve vyšších polohách bude sněžit, v nižších pršet nebo se tam objeví smíšené srážky, které mohou být i mrznoucí. V pátek se může místy tvořit ledovka. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou pod minus 12 stupňů, vydali výstrahu. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Ojediněle se podle nich mohou k ránu objevit také mrznoucí mlhy a námraza.

Přes den bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny. Ve čtvrtek přejde přes republiku fronta, která přinese změnu počasí - obloha se zatáhne, oteplí se a zaprší, na horách bude sněžit. Tam, kde zůstanou teploty pod nulou, tedy ve východní polovině republiky, mohou padat i mrznoucí srážky a vytvoří se ledovka.

Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.

