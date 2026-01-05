Česko čekají ledové dny, na Kvildě bylo přes 30 pod nulou. Na víkend se ale oteplí

V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.
Před víkendem spolu s oteplením přibude i oblačnosti - ve vyšších polohách bude sněžit, v nižších pršet nebo se tam objeví smíšené srážky, které mohou být i mrznoucí. V pátek se může místy tvořit ledovka. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Meteorologové na silné noční mrazy, kdy teploty klesnou pod minus 12 stupňů, vydali výstrahu. Platí do čtvrtečního rána pro většinu republiky s výjimkou středních Čech, Prahy a východní Moravy. Ojediněle se podle nich mohou k ránu objevit také mrznoucí mlhy a námraza.
Přes den bude většinou svítit slunce, teploty se ale nedostanou přes nulu, což meteorologové označují za ledové dny. Ve čtvrtek přejde přes republiku fronta, která přinese změnu počasí - obloha se zatáhne, oteplí se a zaprší, na horách bude sněžit. Tam, kde zůstanou teploty pod nulou, tedy ve východní polovině republiky, mohou padat i mrznoucí srážky a vytvoří se ledovka.
Víkend bude podle aktuální předpovědi oblačný až zatažený, občas bude sněžit nebo pršet, nejvyšší teploty se budou pohybovat od nuly do plus pěti stupňů, na Moravě a ve Slezsku se maxima dostanou jen těsně nad nulu.
ŽIVĚBabiš: Okamura v novoročním projevu mluvil ke svým, možná chtěl získat i voliče Stačilo!
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). "Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo (do Sněmovny)," řekl Babiš.
Parádní nástup Čechů do United Cupu. Menšík složil světovou dvanáctku
Čeští tenisté porazili v úvodu United Cupu smíšených týmů Norsko 3:0 na zápasy a vykročili ve skupině D za postupem do čtvrtfinále.
Kanaďan vrazil do skály, jinému se vymstilo gesto. A znovu zněl Antošův vítězný smích
Ze soubojů hokejových juniorů Česka a Kanady vyklíčila v posledních letech pořádná rivalita. Její další díl napsalo noční semifinále mistrovství světa v Minnesotě, které po strhujícím průběhu a výhře 6:4 ovládli Češi. Podívejte se na sestřih zápasu a vybrané reakce ze sociální sítě X.
Heparinový vrah, který šokoval celé Česko. Jak Petr Zelenka zabíjel na ARO
Psal se rok 2006 a v Havlíčkově Brodě pacienti na ARO náhle masivně krváceli a umírali. Po čase primář odhalil vzorec, který vedl k vedoucímu směny Petru Zelenkovi – zdravotníkovi, jenž zneužil heparin jako smrtící zbraň. Co ho pohánělo a jak dlouho mohl vraždit v systému, který si ničeho nevšiml? V lednu 2008 s ním začal soudní proces.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.