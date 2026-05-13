Dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů. Odhalení trvalo 12 let

Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů, informovalo ve středu státní zastupitelství v Postupimi. Řady z nich se podle prokuratury dopustil na dětech a ve službě.
Lékař, který působil na klinikách v Braniborsku, je obžalován mimo jiné z těžkého sexuálního zneužívání dětí či znásilnění.
Trestných činů se podle státního zastupitelství dopouštěl od prosince 2013 do listopadu 2025 především na klinikách ve městech Rathenow a Nauen.
O koho jde, prokuratura neupřesnila. Doktor, který je od listopadu loňského roku ve vazbě, byl obžalován před týdnem, státní zastupitelství o tom informovalo ve středu. O zahájení hlavního líčení rozhodne soud v Postupimi.
Mohlo by vás zajímat: „Tak si ho svět bude pamatovat.“ Bývalý princ Andrew se na 15 minut dostal do Louvru
Bude vyjednávat s Putinem? Jedná se o návratu těžké váhy evropské politiky
Návrh Vladimira Putina, aby se role prostředníka v mírových vyjednáváních ujal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, je pro EU nepřijatelný. Ostře to odmítla šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová. Schröder po odchodu z funkce pracoval pro ruský energetický gigant Gazprom a platí za ruského člověka. Podle týdeníku Spiegel ale diplomatické kruhy v Berlíně a Bruselu přišly s jiným jménem.
ŽIVĚ Východní křídlo NATO musí posílit protivzdušnou obranu, shodli se evropští lídři
Narušování vzdušného prostoru zemí východního křídla Severoatlantické aliance Ruskem ukazuje na potřebu posílit protivzdušnou obranu této části NATO, uvádí podle agentury Reuters společné prohlášení ze středečního summitu lídrů zemí Bukurešťské devítky. V prohlášení také stojí, že je třeba rozšířit obrannou průmyslovou základnu navýšením výrobních kapacit a posílením dodavatelských řetězců.
Pohrdl Orbánovými limuzínami. Magyar zůstal věrný své Škodovce i jako premiér
Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu na svém Facebooku oznámil, že jako svůj služební vůz bude i nadále používat modrou Škodu Superb. Jde o stejné auto, kterým během intenzivní volební kampaně projel celé Maďarsko. Zároveň uvedl, že se nebude stěhovat do vládní rezidence a zůstane s rodinou ve svém domě v Budíně.
"Kdybych to mohl vrátit..." Lídr Tribuny Sever přiznal chybu, označil i dalšího viníka
Spíkr Tribuny Sever po nedohraném derby přiznal chybu při oslavách titulu. Zároveň ostře kritizoval šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka.
ŽIVĚ Americké tajné služby zpochybňují tvrzení Trumpovy administrativy o oslabeném Íránu
Veřejná tvrzení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu podle deníku The New York Times odporují závěrům vlastních tajných služeb. Z utajovaných analýz vyplývá, že Teherán má dál přístup k většině raketových základen včetně stanovišť u Hormuzského průlivu. Donald Trump označil zveřejnění informací za zradu.