Velký sníh a vítr v Krkonoších. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň nebezpečí

V Krkonoších v lavinových oblastech na polských svazích hor od středy platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na české straně nadále platí první stupeň, vyplynulo ze středečních informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.
Na hřebenech Krkonoš je 50 až 80 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech. "Na krustu napadlo za posledních 24 hodin deset centimetrů a za poslední sněžení 20 cm nového sněhu v kombinaci s JZ - Z větrem. Během dne budou srážky sněhové v kombinaci se Z -SZ větrem," uvedl ve středu v lavinové předpovědi Robert Dlouhý z krkonošské HS. Nad pásmem lesa se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu.
Na polské severní straně Krkonoš je pod novým sněhem nestabilní vrstva povrchové jinovatky. Uvolnění laviny je tam možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi.
"Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Dlouhý.
Lavinovými místy v polské části hor jsou třeba Sněžné jamy (Śnieżne Kotły), oblasti Kotle Malého a Velkého stavu (Mały a Wielki Staw) či Kotle Lomničky (Kociol Lomniczki).
Na české straně Krkonoš v lavinových katastrech stále platí první stupeň lavinového nebezpečí. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle. "Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu.Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá," dodal Dlouhý.
Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.
U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno sedm stupňů pod nulou, mlha a 75 centimetrů sněhu, z toho deset nového, uvedla HS. Horská služba v Krkonoších vyhlásila lavinový stupeň poprvé v současné zimní sezoně 2. ledna.
Soud potvrdil 24 let za pokus o vraždu muži, který polil ženu benzinem a zapálil
Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si dvaatřicetiletý David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání muže, který úmyslné zapálení popíral, zamítl.
Je tu už staletí, a vědci ho pořád nechápou. Diskutovaný sport je tak trochu magií
Curling je globálně spíše menším sportem a plně profesionálně se hraje jen v pár zemích. Přesto – i na probíhající zimní olympiádě – přitahuje spoustu pozornosti a kontroverzí. Pojí se s ním i jedna záhada.
Poslední dny, největší emoce a pivo. Proč ještě vyrazit do Budějovic na Olympijský festival
Olympijská horečka nekončí – a fandit se dá i bez letenky do Itálie. Stačí vyrazit na olympijský festival do Českých Budějovic, kde nabízí kombinaci sportu, emocí i poctivého českého piva. Proč si tuhle zimní jízdu nenechat ujít a vychutnat si jí právě v tomto jihočeském městě? Nabízíme jasné důvody a také pozvánku, co zde zažít, až svátek sportu utichne.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové dnes dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Polský biskup je soudně stíhaný za utajování zneužívání dětí kněžími
V polském Tarnówě začal soudní proces s tamním biskupem v případech utajování sexuálního zneužívání dětí duchovními v jeho diecézi. Andrzej Jež podle státního zastupitelství věděl o dvou případech kněžích, kteří zneužívali děti z kostelního sboru. Jeden z nich podle úřadů zneužil na 95 dětí. Informovala o tom agentura AFP.