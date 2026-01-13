Přeskočit na obsah
13. 1. Edita
Konec třeskutých mrazů. Meteorologové ale varují před novým nebezpečím

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Třeskuté mrazy, které svíraly dva týdny Česko, povolují, alespoň prozatím. Místo toho hlásí předpovědi oblevu. Teploty tak budou hlavně přes den výrazně stoupat. Na úterý až čtvrtek navíc stále platí výstraha před ledovkou.

ČR-počasí-silnice-železnice-energie-ledovka-sjízdnost-FASTPIX
Situace v Ústeckém kraji po tvorbě ledovky, 13. ledna 2026, Ústí nad Labem.Foto: ČTK
Po mrazivých dnech se na většině území republiky výrazně oteplí. Ale pozor, meteorologové i nadále varují před ledovkou. Ta se ráno vyskytovala na většině území Čech. Na mnoha místech tak výrazně komplikovala lidem cestu do práce.

Nebezpečný led se od úterního rána vytváří zejména ve středních Čechách, na Pardubicku a na Vysočině. Dále pak na jižní a střední Moravě. Výstraha ale platí až do čtvrtka, a to pro území Moravy, Slezska a severovýchodních Čech.

„Samotná ledovka se ale může udržet i po ustání deště, rychlost jejího odtávání totiž bude záviset na oteplování jak vzduchu, tak i povrchů, které jsou po předchozím mrazivém období stále ještě prochlazené,“ hlásí Český hydrometeorologický ústav.

Po mrazech přijde obleva

Předpovědi hlásí do konce týdne výrazné oteplení. Denní teploty se budou držet nad nulou. Průměrně na dvou stupních Celsia. Ty noční pak klesnou mírně pod nulu. Vypadá to tedy, že třeskuté mrazy jsou prozatím pryč. 

Ve středu tak bude oteplování pokračovat. Většina velkých měst v Čechách hlásí pro středu denní teploty kolem tří až čtyř stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude přes den kolem nuly. Sluníčka se ovšem zatím nedočkáme. 

„Nejvyšší teploty na Moravě -2 až +1 °C, jinak většinou 0 až 5 °C a na jihozápadě až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě až +4 °C,“ píše ve své předpovědi na středu ČHMÚ. 

Čtvrtek a pátek pak bude pokračovat v podobném trendu. Denní teploty se budou pohybovat kolem jednoho až tří stupňů °C. V noci klesnou lehce pod nulu. Na většině území bude převážně oblačno až zataženo. Ojediněle se budou tvořit mrznoucí mlhy. 

Takové počasí vydrží podle předpovědi i přes víkend a začátkem příštího týdne. Výrazně mrznout nebude ani na horách. Oblíbené skiareály jako Špindlerův Mlýn, Klínovec nebo Bílá ale hlásí normální provoz.

Naopak zamrzlé vodní plochy, jako jsou vodní nádrž Lipno nebo Brněnská přehrada, které ještě o víkendu přilákaly tisíce bruslařů, budou nejspíš do konce týdne nepřístupné.

