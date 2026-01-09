Silné sněžení i mráz děsí řidiče, kraje ale mají různou předpověď, část dálnic stojí

Kvůli hustému sněžení a neukázněným řidičům silnice uzavřela pro nákladní dopravu cestu z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána v Ústeckém kraji. Kamiony tam zablokovaly cestu silničářům, kteří nemohli pokračovat v údržbě hlavního tahu do sousední země. Sněžení komplikuje dopravu také na Lounsku, Mostecku, hustě sněží už i v dalších částech regionu.
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Od časného rána sněžilo i na jihu Čech, silničáři vyslali do terénu veškerou techniku. "Nejvíce samozřejmě sněží na Šumavě, což ale odpovídá předpovědi meteorologů," řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund. Řidiči však musí být obezřetní na vozovkách na všech úrovních, od dálnice po silnice nejnižších tříd.
V Plzeňském kraji do rána napadlo kolem 15 centimetrů sněhu, což způsobilo řadu nehod a komplikací na silnicích. Na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou, na Domažlicku a Tachovsku stály v kopcích kamiony, dálnice D6 byla kvůli tomu na dvou místech uzavřená. Po 02:00 vyjely na silnice sypače po celém regionu.
V Karlovarském kraji od noci slabě, ale vytrvale sněžilo. Na silnicích, které jsou po několikadenních mrazech promrzlé, zůstával sníh ležet, a to i na dálnici D6. Silničáři vozovky ošetřili už v noci a nad ránem se dostali i na vedlejší silnice. Vzhledem k tomu, že dál sněží, se silnice znovu rychle pokrývaly sněhem. Stalo se několik nehod - ráno havarovalo osobní auto u Potůček, do svodidel narazila dodávka v Ostrově.
Sněžení dnes ráno komplikuje dopravu ve Středočeském kraji, na řadě míst uvízly kamiony, například ve Věšíně na Příbramsku na silnici 19 uvízly dva nákladní vozy, tvoří se kolony z obou směrů. Nákladní auto blokovalo při ranní špičce kruhový objezd v Kladně. Nehod a komplikací od rána přibývá, ale zatím jsou bez vážnějších zranění, řekli ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová a Pavel Truxa.
Ve východní polovině republiky zatím výraznější sněžení není, přetrvávají ale silné mrazy, místy až kolem minus 16 stupňů Celsia. V Libereckém kraji teploty klesají k minus deseti, sněžení se tam očekává během dne a problémy mohou mít zejména kamiony ve stoupáních.
Sníh na promrzlých silnicích klouže zejména v Karlovarském kraji, kde se objevily první nehody a problémy hlásí i dálnice D6 a D5. Na jihu Čech sněží na celém území kraje, ve Středočeském kraji jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností, sněhové přeháňky zesilují hlavně na Kladensku a Benešovsku. V Ústeckém kraji jsou vozovky většinou sjízdné s opatrností, místy se objevuje ledovka.
Na severu Čech může napadnout pět až deset centimetrů sněhu, na horách až kolem dvaceti. Na Vysočině se sněžení během dopoledne rozšíří na celý kraj, zejména na jihozápadě může napadnout pět až deset centimetrů nového sněhu.
Z Bavorska postupuje pásmo sněžení přes Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký a Středočeský kraj, postupně i na Vysočinu. Místy může napadnout až kolem tří centimetrů sněhu za hodinu, celkem do dopoledne přes deset centimetrů, na horách ještě více, informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejintenzivnější sněžení se očekává v první polovině dne, odpoledne by měly srážky postupně slábnout.
ŽIVĚRusové pokračují v masivních leteckých úderech. Údajně nasadili i nadzvukový Orešnik
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlé útoky na Ukrajinu, při nichž podle úřadů zahynuli nejméně čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny. Moskva tvrdí, že nasadila i novou nadzvukovou střelu Ořešnik při útoku, který měl být reakcí na údajný pokus o útok Ukrajinou na konci loňského roku, Kyjev to ovšem popírá.
Zasypané Česko. Silné sněžení i mráz děsí řidiče, kraje ale mají různou předpověď
Zase jste to nevydrželi? Víme, proč se předsevzetí rozpadají a jak tomu předejít
Začátek roku má zvláštní kouzlo. Kalendář je prázdný, hlava plná plánů a představa „nového já“ se zdá být na dosah ruky. Jenže pak přijde realita. Podle dat sportovní sociální sítě Strava právě druhý lednový pátek představuje okamžik, kdy se většina novoročních předsevzetí definitivně rozpadá. Proč tomu tak je?
Je na čínském prezidentovi, co udělá s Tchaj-wanem, soudí Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že je na čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale naznačil, že nechce, aby Peking nad ostrovem převzal kontrolu. Šéf Bílého domu to uvedl v rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnil deník The New York Times.
Nenechte si ujít: Kulinářská bitva či film Citová hodnota oceněný v Cannes
Korejská kuchařská show, kde jde víc o gastronomii než o drama okolo, komediální filmové drama o vztazích mezi rodiči a dětmi, Markéta Foukalová a její propojení jazzu s folkem, Dostojevského Idiot na scéně Národního divadla moravskoslezského nebo obrazy s klidnou atmosférou malířky Ivany Lomové.