Uber chystá rozvoz jídla v dalších sedmi zemích Evropy. Ve hře je i návrat do Česka

Americká technologická společnost Uber letos rozšíří svou rozvážkovou službu do sedmi dalších evropských zemí včetně Česka, napsal deník Financial Times (FT). Expanzi deníku potvrdila globální šéfka pro doručování v Uberu Susan Andersonová, Česko však přímo nezmínila.
Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila.
Pokud se informace potvrdí, Uber Eats bude v Česku opět konkurovat službám Bolt Food, Wolt či Foodora. Kromě Česka rozvážkovou službu rozšíří Uber také do Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Společnost bezprostředně neodpověděla agentuře Reuters na žádost o vyjádření.
"Těšíme se, že vstoupíme na sedm nových trhů, kde se stávající hráči už zabydleli. Myslíme si, že je na čase posunout laťku výš, rozvířit vody a přinést lepší hodnotu napříč kategorií," sdělila FT Andersonová.
Společnost podle FT očekává, že krok jí v příštích třech letech vynese dodatečné tržby ve výši jedné miliardy dolarů (20,4 miliardy Kč). Evropská expanze americké firmy přichází v době, kdy její podíl na největších trzích v Evropě, včetně Británie, Německa, Francie a Španělska, nadále roste.
Šťastný: „Mám vizi pořádat zimní olympiádu v Česku.“ Prozradil také kdy a s kým
Nebuďme skromní a uspořádejme v Česku olympiádu, nabádá při pohledu na aktuální klání pod pěti kruhy první ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Největší svátek sportu by se u nás mohl konat už v roce 2038 nebo 2040. „Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ říká Šťastný v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
ŽIVĚMacinka hodnotil Trumpa. Clintonové se to hrubě nelíbilo, skočila mu do řeči
Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.
Lídr maďarské opozice pobavil Tuska jménem své kolegyně. "Chápu, já jsem Donald"
S lídrem maďarské opozice Péterem Magyarem, který v dubnových volbách vyzve svého rivala Viktora Orbána, se v Mnichově na okraj bezpečnostní konference sešli předsedové vlád Německa, Polska, Chorvatska i Rakouska. Na schůzky ho doprovázela Anita Orbánová, kterou si Magyar vybral za případnou ministryní zahraničí a jejíž příjmení vyvolalo menší rozruch. Sám Orbán do Mnichova nepřijel.
Past na advokáta. Seriálový hit Netflixu se vrací další řadou ve vynikající formě
Čtvrtá sezona právnického seriálu Advokát, jejíž deset epizod je k vidění na Netflixu, se pokouší o riskantní obrat. Hlavního hrdinu usazuje tam, kam dosud posílal své klienty – na lavici obžalovaných. I přes občasné zakolísání v tempu přináší trefnou úvahu o vysoké ceně za dobrou obhajobu.
Mráz z ní běhal i prezidentovi. Guru zázračných ruských dívek teď straší olympijskou Itálii
Eteri Tutberidzeová, nechvalně proslulá trenérka ruských krasobruslařských zázraků, která před čtyřmi lety na olympiádě v Pekingu svým autoritativním chováním znepokojila i tehdejšího prezidenta Mezinárodního olympijského výboru, je zpět pod pěti kruhy. A to navzdory vážnému podezření, že hrála roli v organizovaném ruském dopingu. V Itálii její přítomnost vyvolává negativní reakce.