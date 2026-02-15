Přeskočit na obsah
Ekonomika

Uber chystá rozvoz jídla v dalších sedmi zemích Evropy. Ve hře je i návrat do Česka

ČTK

Americká technologická společnost Uber letos rozšíří svou rozvážkovou službu do sedmi dalších evropských zemí včetně Česka, napsal deník Financial Times (FT). Expanzi deníku potvrdila globální šéfka pro doručování v Uberu Susan Andersonová, Česko však přímo nezmínila.

indické jídlo
Pokud se informace potvrdí, Uber Eats bude v Česku opět konkurovat službám Bolt Food, Wolt či Foodora. Foto: iStockphoto
Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila.

Pokud se informace potvrdí, Uber Eats bude v Česku opět konkurovat službám Bolt Food, Wolt či Foodora. Kromě Česka rozvážkovou službu rozšíří Uber také do Rakouska, Dánska, Finska, Norska, Řecka a Rumunska. Společnost bezprostředně neodpověděla agentuře Reuters na žádost o vyjádření.

"Těšíme se, že vstoupíme na sedm nových trhů, kde se stávající hráči už zabydleli. Myslíme si, že je na čase posunout laťku výš, rozvířit vody a přinést lepší hodnotu napříč kategorií," sdělila FT Andersonová.

Společnost podle FT očekává, že krok jí v příštích třech letech vynese dodatečné tržby ve výši jedné miliardy dolarů (20,4 miliardy Kč). Evropská expanze americké firmy přichází v době, kdy její podíl na největších trzích v Evropě, včetně Británie, Německa, Francie a Španělska, nadále roste.

