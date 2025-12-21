Poslední adventní víkend se obchodníkům vydařil, nákupy dárků vrcholí

Tržby obchodů v Česku stouply o posledním adventním víkendu nejčastěji o několik procent v porovnání s víkendem předchozím. V případě hraček tržby stouply ale i o víc než čtvrtinu. Vyplývá to z informací oslovených obchodníků. Kromě hraček lidé nejvíc nakupovali elektrospotřebiče v čele s mobilními telefony, ale například i jízdní kola.
Intenzita nákupů o tomto víkendu byla podle mluvčí Globusu Anety Turnovské v porovnání s uplynulými víkendy vyšší o desítky procent, celkově je srovnatelná s rokem loňským. „Enormní zájem je o české kuchané kapry a rybí vnitřnosti na polévku. Nákupní vozíky nezbytně obsahují i čerstvé maso a pochoutkové uzeniny, jako jsou sváteční šunky, klobásky, hotové pomazánky a saláty. Zvýšený zájem je také o alkohol,“ uvedla.
Zvýšil se také zájem o potraviny na sváteční stůl a dárkové kazety s kosmetikou nebo alkoholem.
V řetězci Tesco měly na růst tržeb vliv nákupy dárků na poslední chvíli, zejména hraček, kosmetických balíčků, dárkového alkoholu a dekorací. Velký zájem byl také o balicí papír a vánoční ozdoby. „Počet zákazníků je srovnatelný s minulým víkendem, což potvrzuje stabilní zájem o nákupy v předvánočním období,“ doplnila mluvčí Lucie Loučková.
Tržby hračkářství Bambule se proti předchozímu víkendu zvýšily o 28 procent. Proti loňsku ale byly zhruba o desetinu nižší, což podle marketingové ředitelky Jany Krčkové způsobil rostoucí online prodej a také to, že je letos čtvrtý adventní víkend posunutý a do Vánoc stále zbývají dva pracovní dny. „Předpokládáme, že řada zákazníků, kteří odkládají nákupy na poslední chvíli a případně se chtějí vyhnout víkendovému nakupování, ještě dorazí v pondělí a v úterý a v celkovém pohledu se prodeje za prosinec srovnají s loňským rokem,“ dodala.
Čtvrtá adventní sobota letošního roku byla v síti drogerií dm z pohledu tržeb a počtu prodaných kusů prakticky srovnatelná s loňským rokem, nepatrně se navýšila hodnota nákupního košíku. V porovnání s minulým týdnem se hodnota nákupů zvýšila v jednotkách procent. Proti předchozím adventním sobotám se v nákupních košících v ještě větší míře začal objevovat „papírový sortiment“, například toaletní papíry, kapesníky a kuchyňské role. Mezi nejprodávanějšími produkty byly i prskavky, balicí papíry a sprchové gely.
Řetězec drogerií Rossmann hlásí také podobné tržby jako loni a mezitýdenní zvýšení o 21 procent v sobotu a o 40 procent v neděli. „Poslední adventní víkend je podle našich obratů vrcholem předvánoční nákupní horečky, protože tentokrát nakupují hlavně zákazníci, kteří čekali na akční slevy a dárky tak pořizují skutečně v poslední dny před Štědrým dnem,“ uvedla mluvčí Rita Gabrielová.
„Letošní chování zákazníků se do značné míry podobalo loňskému roku, ale projevila se silnější potřeba mít jistotu, že dárky získají včas,“ řekla mluvčí obchodů s elektronikou Datart Petra Psotková. Podle ní zákazníci nadále kombinovali online nákupy s osobním vyzvednutím na prodejnách, s vrcholícím předvánočním ruchem však stále více lidí upřednostňovalo návštěvu kamenných obchodů. Největší zájem byl o mobilní telefony a jejich příslušenství, následované nositelnou elektronikou, bezdrátovými sluchátky, notebooky, tablety a tyčovými vysavači. Zvýšená poptávka byla také po kávovarech a kávových kapslích.
Řetězec se sportovním zbožím Decathlon zaznamenal v tomto týdnu nárůst aktivity v e-shopu o 30 procent proti poklesu návštěvnosti kamenných prodejen. „Ačkoli absence tradičního zimního počasí způsobila, že kategorie zimních sportů si vedou mírně hůře než loni, mírné teploty neoslabily chuť spotřebitelů na sport,“ uvedl obchodní ředitel Stephane Mollet. Podle něj vedou dětská kola a koloběžky, brusle a fitness a wellness doplňky.
Tržby online obchodu s erotickými pomůckami Růžový slon vzrostly proti minulému týdnu o 21 procent a meziročně o 24 procent. Průměrná útrata se zvýšila na 2300 Kč. „Zatímco v přechozích týdnech v nákupním košíku dominovaly párové pomůcky, vibrátory a tlakové pomůcky, v posledním týdnu přibývají drobnější věci z kategorie erotické kosmetiky. Jde například o různé parfémy s feromony, afrodiziakální masážní oleje nebo svíčky,“ sdělil majitel e-shopu Adam Durčák.
Řetězec IKEA zaznamenal v mezitýdenním srovnání růst tržeb o šest procent a návštěvnost obchodních domů o sedm procent. „Mezi našimi nejprodávanějšími produkty aktuálně stále vede vánoční stromek,“ uvedla mluvčí Nicol Richterová.
Před rokem vytvořili zákazníci na e-shopu s kosmetikou Notino podle mluvčí Barbory Janotové během čtvrté adventní soboty 82 762 objednávek, letos jich bylo o 39 procent více. Nejvíc zákazníci kupují vůně, které tvoří více než 40 procent všech nákupů. Následují produkty dekorativní kosmetiky, péče o pleť a tělové kosmetiky.
