Benative
20. 12. Dagmar
Bílé Vánoce ještě nejsou ztracené. Nový model ukázal, kde má na Štědrý den sněžit

ČTK

Na Štědrý den může v Česku nasněžit i v nižších polohách díky přílivu chladného vzduchu, uvedl nově Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V současnosti se s nedostatkem sněhu potýkají horská lyžařská střediska, která někdy kvůli vyšším teplotám ani nemohou vyrábět technický sníh.

Krkonoše sníh říjen 2019 zima počasí ilustrační
Ilustrační snímekFoto: ČTK
Sněžit by mohlo hlavně na jihu a jihozápadě země, především v Čechách, napsal ČHMÚ na síti X.

V současnosti se s nedostatkem sněhu potýkají horská lyžařská střediska, která někdy kvůli vyšším teplotám ani nemohou vyrábět technický sníh.

V posledních dnech se teploty přes den i ve vyšších polohách drží nad nulou. Dnes se maximální teploty v Česku zatím dostaly podle informací na webu ČHMÚ až na zhruba deset stupňů Celsia nad nulou a v pátek na skoro 12 stupňů.

Kvůli inverznímu počasí navíc v poslední době bylo na horách místy tepleji než v nížinách. To se však podle meteorologů změní. "Těsně před Štědrým dnem k nám začne proudit od východu chladný, původem arktický vzduch," oznámil ČHMÚ. "Inverze se postupně zbavíme, a během Štědrého dne dokonce tu a tam může i zasněžit," doplnili pracovníci ústavu.

Výstup z modelu počasí, který ČHMÚ na síti X zveřejnil, dává nejvyšší šanci na sníh o Štědrém dni jihu Čech. "Bude ovšem záležet také na tom, jak chladný vzduch se k nám kolem Vánoc nakonec dostane. A s tím bude souviset kromě teplot i hranice sněžení, která minimálně zpočátku Štědrého dne může být i kolem 400 metrů nebo 500 metrů (nadmořské výšky)," sdělili meteorologové.

Příliv chladného vzduchu kolem Vánoc je ale podle nich jistý. "Co se týče teplot, ty by se měly držet během Štědrého dne v nejnižších polohách jen lehce kolem nuly, od vyšších poloh a na horách ale bude už mrznout, což bude velká změna oproti aktuálnímu inverznímu počasí," doplnili meteorologové. Chladné podle nich zřejmě bude i období kolem Silvestra.

