Průvan v peněženkách Čechů mírně polevil, zjistili statistici

Reálné čisté příjmy domácností v Česku předloni po dvouletém propadu znovu vzrostly o tři procenta. Rodiny si tak mohly za své peníze pořídit víc. Na osobu v roce 2024 v průměru měly 293 853 korun, tedy měsíčně 24 488 korun. Pod hranicí příjmové chudoby minulý rok žilo 9,6 procenta lidí, asi milion. Data o životních podmínkách domácností zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek.
Statistici mapují životní podmínky pravidelně každý rok na jaře. Loni se zapojilo 8500 domácností. Ukazatele odrážejí většinou stav předminulého roku a loňského jara. "V roce 2024 po dvou předchozích letech, kdy Česko čelilo vysoké inflaci, reálné příjmy domácností vzrostly o tři procenta. Domácnosti si tak mohly koupit víc zboží," řekla Táňa Dvornáková z oddělení příjmů, výdajů a životních podmínek ČSÚ.
Podle ní ale předloni pokračovalo takzvané rozevírání nůžek mezi růstem hrubého a čistého příjmu. Nominální hrubé příjmy domácností se v roce 2024 zvedly o 6,4 procenta, čisté o 5,4 procenta. Důvodem bylo zvýšení odvodů a progresivní daň, upřesnila statistička.
V průměru měla domácnost v Česku na osobu 293.853 korun, meziročně o 15 180 korun čistého víc. Na měsíc tak na člena rodiny připadalo 24 488 korun čistého. V polovině českých domácností na osobu bylo přes 282 801 korun na rok.
Příjmová chudoba člověku hrozí, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Loni se hranice chudoby zvedla pro jednotlivce o 927 korun na 19 090 korun. Pro dva dospělé byla o 1391 korun vyšší, činila 28 635 korun. Pro samotného rodiče s dítětem do 13 let dosahovala 34 362 korun, tedy o 1669 korun víc než v roce 2024.
Podle Simony Měřinské z oddělení příjmů, výdajů a životních podmínek ČSÚ i přes zvýšení částek zůstala hranice chudoby téměř stejná. Míra dosáhla 9,6 procenta. "Ohrožení příjmovou chudobou se v absolutním počtu týkalo přibližně jednoho milionu obyvatel ČR," řekla Měřinská.
