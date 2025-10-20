Chudoba v Česku: Situaci zhoršují nízké mzdy i nedostupné bydlení

Zjištění v pondělí na tiskové konferenci představili autoři z neziskových organizací na pomoc potřebným. Pod hranicí příjmové chudoby, která odpovídá 60 procentům mediánové částky, je v Česku podle statistik 9,5 procenta obyvatel. Česko tak v Evropské unii patří k zemím s nejnižším podílem chudých.
"Varujeme před zjednodušováním. Znovu vysvětlujeme, proč je ukazatel příjmové chudoby zavádějící. Snažíme se přesměrovat pozornost na jiné statistiky a ukazatele českých výzkumníků a výzkumnic," uvedla analytička české charity Eliška Halaštová z autorského týmu.
Autoři a autorky doporučují sledovat i kupní sílu. Podle propočtů agentury PAQ Research po zohlednění příjmu a cen by v chudobě byla zhruba pětina lidí v Česku. Podle zprávy to odpovídá evropskému průměru.
"Podle upraveného ukazatele jsou také v Česku ve srovnání s EU častěji chudí nájemníci, samostatně žijící seniorky a samoživitelky s dětmi," uvádí autorský tým. Dodává, že jsou pak i výrazněji vidět rozdíly mezi členskými státy, podle toho by se měly nasměrovat unijní dotace.
Zpráva zmiňuje i minimální důstojnou mzdu. Ta loni podle propočtů expertek a expertů činila při plném úvazku na pokrytí potřeb dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření 45 865 korun hrubého. V Praze a Brně byla kvůli vysokým nákladům na bydlení na 53 953 korunách. Výdělek pod důstojnými částkami mělo 2,5 milionu pracovníků a pracovnic.
Podle Indexu sociálního vyloučení, který sestavuje Agentura pro sociální vyloučení, loni přibylo obcí s místy s vysokým podílem obyvatel s dávkami, v exekucích, bez práce či vzdělání. Zpráva poukazuje i na malé nezabavitelné částky u lidí v oddlužení či exekucích, vysoký podíl výdajů na bydlení, nedostupnost bytů a dopady špatné bytové situace a chudoby na vzdělávání a další uplatnění dětí.
Letošní dokument se zaměřuje na plány s opatřeními proti chudobě. EU totiž chystá vlastní strategii, zkušenosti z jednotlivých států mají při přípravě pomoci. Český tým hodnotil celostátní dokument a pak plány z Brna a Ostravy. Ocenil podíl neziskových organizací na pomoc potřebným při sepisování strategických dokumentů. Radí zapojit systematicky ale také ty, na které jednotlivé kroky cílí. Doporučuje do materiálů ukotvit financování z rozpočtu, projekty ke zlepšení situace chudých se totiž hradí zatím hlavně z evropských dotací.
Nastavit by se také měly konkrétní ukazatele pro sledování a kontrolu dopadů a účinků. Podstatné je i zlepšit komunikaci o cílech a mluvit o lidech v chudobě citlivě bez nálepkování. Podle zprávy by byly potřeba také úpravy v nastavení pomoci v zákoně o podpoře bydlení či v reformě dávek.