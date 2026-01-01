Co se mění v roce 2026: vyšší mzdy, dražší dálnice i digitalizace zbrojních průkazů

Začátek roku 2026 přinese v Česku řadu změn, které se dotknou peněženek, pracovního trhu i zdravotní péče. Některé novinky lidem přilepší, jiné naopak znamenají vyšší výdaje. Přinášíme přehled změn, které vstoupí v příštím roce v platnost.
Dálnice budou opět dražší
Řidiči si od Nového roku připlatí za používání českých dálnic. Cena roční dálniční známky vzroste o 130 korun na 2570 korun. Podraží také krátkodobé varianty. Měsíční známka bude stát 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní 230 korun. Vyšší ceny se týkají také mýtného.
Minimální mzda poroste, podpora v nezaměstnanosti se změní
Stát od ledna zvýší minimální mzdu o 1600 korun na 22 400 korun hrubého měsíčně. Nejnižší možný výdělek na plný úvazek tak poprvé přesáhne 43 procent průměrné mzdy, což je nejvyšší podíl v historii Česka.
Výraznou proměnou projde také podpora v nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce bude vyšší než dosud: nově může dosáhnout až 80 procent předchozího příjmu, maximálně zhruba 38 500 korun. Naopak při delší nezaměstnanosti se podpora sníží ze současných 45 na 40 procent výdělku.
Změna se dotkne i lidí, kteří odejdou ze zaměstnání dobrovolně. Nově už se jim podpora nebude krátit a bude stejná jako při výpovědi ze strany zaměstnavatele. Vyšší má být také podpora při rekvalifikaci, která vzroste na 80 procent průměrné mzdy.
OSVČ zaplatí vyšší minimální odvody
Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti vzroste na 5720 korun měsíčně, bude tedy o 934 korun vyšší než letos. Pro nové OSVČ má činit 3575 korun, u vedlejší činnosti pak 1574 korun.
U hlavní činnosti se minimální zálohy počítají ze 40 procent průměrné mzdy, u vedlejší z 11 procent. Vyšší minimální odvody se promítnou také do paušální daně. První pásmo pro OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun se zvýší na 9984 korun měsíčně.
Stanovené výše odvodů však ještě nemusí být definitivní. Nová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) zvažuje, že by minimální vyměřovací základ zafixovala na úrovni roku 2025, což by další růst odvodů zpomalilo.
Rozvody budou rychlejší a méně formální
Od roku 2026 se mění také pravidla pro rozvody. Nová úprava má celý proces zjednodušit, zrychlit a snížit zátěž pro rodiny, především pro děti.
Pokud se manželé dokážou dohodnout na rozvodu, péči o děti i majetkovém vypořádání, soud už nebude zkoumat příčiny rozpadu manželství. Řízení o rozvodu a úpravě péče o děti se navíc spojí do jednoho soudního procesu, což má celý postup výrazně urychlit.
Změní se také soudní poplatky. Smluvený rozvod zůstane na částce dvou tisíc korun, zatímco nesmluvený rozvod podraží na 5000 korun. Vyšší poplatek má páry motivovat k tomu, aby se na klíčových otázkách dohodly předem.
Nový systém preventivních prohlídek
Změny čekají i oblast zdravotnictví. Od ledna 2026 se upraví systém preventivních lékařských prohlídek. Přibudou nová vyšetření, některé testy se budou provádět častěji a zdravotní pojišťovny na ně přispějí vyšší částkou.
Cílem je zachytit vážná onemocnění včas, ještě před tím, než způsobí závažné zdravotní komplikace. Větší roli by při tom měli hrát praktičtí lékaři, kteří mají mít lepší přehled o dlouhodobém zdravotním stavu svých pacientů.
Vyšší důchody a zavedení minimální penze
Od ledna se zvýší starobní, invalidní i pozůstalostní důchody. Základní část penze vzroste o 240 korun a zároveň se zvýší i procentní, takzvaně zásluhová složka, a to o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod by se tak měl zvýšit o 668 korun na 21 786 korun.
Součástí změn je také zavedení minimálního starobního důchodu, který bude činit 9800 korun.
Konec papírových zbrojních průkazů
Zásadní změna čeká i držitele zbraní. Od 1. ledna se ruší všechny papírové zbrojní průkazy. Veškerá oprávnění budou nově vedena výhradně elektronicky v centrálním registru zbraní.
Zbrojní průkaz se nově označuje jako zbrojní oprávnění a dosavadních pět skupin se zjednoduší na dvě. Držitelé skupin A, B a C automaticky přejdou na obecné zbrojní oprávnění, zatímco držitelé skupin D a E získají rozšířené zbrojní oprávnění, které zahrnuje všechny dosavadní kategorie.
