Přes 400 miliard: zájem o hypotéky byl loni nejvyšší za posledních 30 let

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v Česku, nejvyšší byl v roce 2021. Nové úvěry bez refinancování stouply loni o 41 procent na 321 miliard korun, což znamenalo také druhý nejsilnější rok. Úroky v prosinci zůstaly v průměru pod 4,5 procenta.
Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Rok 2025 se stal podle objemu druhým nejúspěšnějším v třicetileté historii hypotečního trhu v Česku,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek. „Vzhledem k nedostatečné nabídce bytů i domů a jejich pomalé výstavbě, pozitivnímu prostředí pro růst ekonomiky, bezprecedentnímu zvýšení reálných mezd v minulých letech a odložené poptávce po vlastním bydlení očekáváme pro letošní rok asi 13procentní meziroční růst objemu hypoték na přibližně 432 miliard korun,“ sdělil.
Silné oživení trhu dokládá také zvýšení počtu nových hypoték v roce 2025 o čtvrtinu na 76 tisíc. V prosinci 2025 poskytly banky nové hypotéky za 28,6 miliardy korun. Proti listopadu aktivita zůstala bez větší změny navzdory sezonnímu vlivu Vánoc. Průměrná měsíční hypoteční splátka v roce 2025 byla 22 800 korun, což je o 8,6 procenta více než v roce 2024.
Objem nově poskytnutých hypoték se v prosinci dostal na úroveň o 36 procent vyšší ve srovnání s druhou polovinou loňského roku. V meziročním vyjádření růst objemu poskytnutých hypoték v prosinci zesílil na 45 procent z listopadových 30 procent po průměrném 83procentním meziročním nárůstu v minulém roce. Loni bylo okolo 80 procent objemu nových úvěrů určeno ke koupi a 14 procent na výstavbu, zatímco v předchozích pěti letech činily tyto podíly 74 a 20 procent.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů si zachoval vysoký podíl na hypotečním trhu, i když v prosinci jejich objem klesl na 8,5 miliardy korun. To je ale o 117 procent více než průměrných 3,9 miliardy korun refinancovaných měsíčně v roce 2024 a téměř čtyřnásobek průměrných refinancovaných 2,2 miliardy v roce 2023. V prosinci se domácnosti refinancovaly za sazbu 4,45 procenta, což je téměř o 0,3 bodu méně než 4,72 procenta před rokem. Vyšší objemy refinancování odrážejí souběh končících delších fixací z období nízkých úrokových sazeb a kratších fixací z nedávného období vyšších úrokových sazeb.
Průměrná úroková sazba u nových hypoték v prosinci nepatrně vzrostla na 4,49 procenta z listopadových 4,48 procenta. Její prosincová úroveň je tak o 0,31 procentního bodu níže než sazba 4,8 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 0,9 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 8000 korun. Průměrná hypoteční sazba v roce 2024 byla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023. Průměrná nově poskytnutá hypotéka v prosinci 2025 stoupla na 4,49 milionu, je tak o 16 procent vyšší než před rokem.
Poptávka po hypotékách bude podle generálního ředitele Gepard Finance Tomáše Rusňáka letos nadále velká. „O výsledku celého roku pravděpodobně rozhodnou retenční oddělení jednotlivých bank, zda budou schopny udržet současné klienty u sebe, nebo se rozpoutá větší vlna refinancování z banky do banky. To by mohlo způsobit v konečném důsledku historicky nejvýznamnější rok hypotečního financování v ČR,“ uvedl.
Oblastní ředitel 4fin Jan Schwarzbach upozornil na to, že stále více klientů si uvědomuje, že čekání na výraznější zlevnění hypoték se jim nemusí vyplatit. „Zatímco úroky klesají v řádech desetin procenta, ceny nemovitostí nabraly opět rychlé tempo růstu, hnané nedostatečnou nabídkou a odloženou poptávkou z minulých let,“ uvedl. „Klienti si zvykli již na sazby kolem 4,5 procenta a nejsou jimi zaskočeni. Nedá se počítat s tím, že by sazby letos rapidně klesaly,“ dodala hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová.
