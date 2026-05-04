Ekonomika

Pondělí je poslední den pro podání daňového přiznání v elektronické podobě

ČTK

Nejpozději v pondělí musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli, v případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen.

Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl loni příjmy větší než 50 tisíc korun, pokud to nebyly příjmy od zaměstnavatele, u kterého podepsal takzvané prohlášení poplatníka.
Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července.

„K 23. dubnu 2026 evidujeme 2,049.502 podaných daňových přiznání k daním z příjmů. Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál Moje daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. Loni celkem podalo daňové přiznání 2,87 milionu lidí a firem.

Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl loni příjmy větší než 50 tisíc korun, pokud to nebyly příjmy od zaměstnavatele, u kterého podepsal takzvané prohlášení poplatníka. Povinnost se týká také lidí, kteří pracují současně pro víc zaměstnavatelů, kombinují zaměstnání se živností nebo mají k příjmům ze zaměstnání i příjmy z nájmů či kapitálových investic. Přiznání naopak nemusejí podávat živnostníci, kteří využívají paušální daň.

Za pozdní podání daňového přiznání nebo pozdní zaplacení daně hrozí sankce. „Pokud poplatník nestihne řádný termín, zákon nabízí krátkou toleranci. Přiznání lze podat bez sankce ještě v následujících pěti pracovních dnech. U platby daně je tato liberační lhůta kratší a činí pouze tři kalendářní dny. I zde však platí, že rozhodující je den připsání peněz na účet úřadu,“ řekla daňová poradkyně KODAP Liberec Jana Melicharová.

Pokuta za pozdní podání přiznání činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení od šestého dne po termínu. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun. V případě pozdní úhrady daně se začne od čtvrtého dne po splatnosti načítat úrok z prodlení 11,5 procenta ročně.

„Pokud poplatník ví, že přiznání nestihne připravit ani v toleranční lhůtě, může využít daňového poradce nebo advokáta a tím si lhůtu pro podání přiznání prodloužit až do 1. července 2026. Rozhodující je, aby přiznání v prodloužené lhůtě skutečně podal daňový poradce nebo advokát. Plnou moc přitom není nutné finančnímu úřadu dokládat předem,“ uvedl ředitel společnosti Neotax Ivo Brabec.

Přeplatky na dani začne Finanční správa lidem, kteří přiznání odevzdali od začátku dubna do pondělí, vyplácet od úterý. Peníze vyplatí nejpozději do 3. června.

Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky. (Požár v Českém Švýcarsku 2026)

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojí vrtulníky

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 08:00 znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. V pondělí to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.

Pohled na ukrajinskou jadernou elektrárnu v Záporoží v r. 2015

ŽIVĚ Rusko zaútočilo na výzkumnou laboratoř jaderné elektrárny v Záporoží

Ruskem obsazená ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna dnes informovala, že její externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku. Zmíněná laboratoř není přímo v hlavní části areálu elektrárny, nachází se ale v jejím okolí. Podle expertů nicméně jakékoli útoky v blízkosti jaderných zařízení představují bezpečnostní hrozbu.

