Skvělá investice, nebo past? Dostupné bydlení v paneláku má nečekané nástrahy

Ceny nových a zánovních bytů setrvale rostou, stále více rodin a investorů tak namísto jednotky v novostavbě volí dostupnější alternativu – byt v paneláku. Dají se pořídit i o třetinu levněji a příznivější jsou díky tomu nejen životní náklady, ale také výnosy z pronájmu. Zájem je dokonce tak velký, že panelákové byty zdražují rychleji než developerské projekty.
Ten, kdo zvažuje koupi panelákového bytu, by měl ale dobře vybírat. Z dostupnější a výnosnější varianty se totiž snadno může vyklubat bydlení s drahými měsíčními poplatky či ztrátová investice. V potaz je třeba vzít nejen stav domu, ale také samotného bytu. Jaké jsou nejčastější závady, jak je můžete odhalit a na kolik vyjde jejich náprava?
Rekonstruovaný panelák přežije desetiletí
Mnoho lidí paneláky s jistou dávkou pohrdání považuje za relikt socialismu a nevábný výsledek snah plánovaného hospodářství vyřešit bytovou krizi. Faktem nicméně zůstává, že představují zhruba třetinu tuzemského bytového fondu, žijí v nich miliony lidí a bez nich by dosáhly problémy s bydlením ještě daleko dramatičtější podoby.
Zároveň stavební experti vyvracejí čas od času se objevující varování, že panelákům postupně končí životnost a bude je potřeba nahradit novými bytovými domy.
„To je nesmysl. Životnost, o které se mluví, je takzvaně návrhová. Oněch 50 nebo 70 let znamená dobu, po kterou by daný objekt měl plnit funkční požadavky, a to bez nutnosti do něj zasahovat s výjimkou běžné údržby,“ tvrdí Radek Zigler z katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT.
Rekonstrukce je nutná
Pokud se ale údržba nezanedbává a domy s končící životností projdou rekonstrukcí, budou s námi podle Ziglera ještě minimálně další desítky let. Jinými slovy: pokud nekoupíte byt v panelovém domě ve vysloveně havarijním stavu, není nutné se obávat, že spadne ještě předtím, než se investice vrátí nebo než v něm odrostou děti.
Hlavním problémem paneláků z hlediska statiky jsou dilatační pohyby panelů. „Jde o železobetonové konstrukce, které jsou vystaveny změnám teploty a vlhkosti, takže se hýbou,“ vysvětluje Zigler. Kvůli tomu pak vznikají nejčastější a nejviditelnější poruchy panelových domů – například praskliny na lodžiích nebo stěnách. Výkyvům teplot u rekonstruovaných panelových domů ale umí zabránit zateplení.
Pokud jste si tedy vyhlédli byt v zatepleném domě, je pravděpodobnost dalšího zhoršování stavu konstrukce minimální. Má to ale jednu výjimku. „Síla zateplení prováděného v devadesátých letech už nemusí vyhovovat z hlediska dnešních předpisů a pohledu na vytápění nebo i požadavků bank a jiných institucí. Proto se navrhuje dozateplení fasád, dořešení detailů z hlediska tepelné techniky nebo obměna oken,“ popisuje stavební inženýr ze společnosti STA-project a expert na panelové domy Luděk Vejvara.
Pokud chcete mít absolutní jistotu, měli byste si proto od Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) nebo družstva ještě před koupí vyžádat projektovou dokumentaci rekonstrukce.
„A to včetně všech dalších podkladů, například fotografií z rekonstrukce nebo stavebního deníku,“ doporučuje Petr Duník ze společnosti Statika Praha. Tyto dokumenty je pak dobré nechat zkontrolovat stavařem expertem.
Jiná situace nastává v případě, že zvažujete koupi bytu v paneláku před rekonstrukcí. I v takovém případě se jeho „kondice“ může lišit, hlavní závady ale pozná i oko laika.
„Nejviditelnější jsou trhliny a zatékání. Zatékání téměř vždy souvisí s prvky ve společném vlastnictví domu, jako jsou střešní krytina nebo výplně spár v plášti. Trhliny ve stycích panelů lze najít v každém domě,“ popisuje Petr Duník.
Ani v jednom případě opět nejde o fatální, neřešitelné problémy. Při investici do takového bytu je ovšem nutné vzít v potaz, že se dříve nebo později rekonstrukci – tedy investici do nové střechy, oprav lodžií a zateplení – nevyhne. Není to přitom vůbec levná záležitost.
Klasika za 15 milionů
„U klasického sedmipatrového paneláku se třemi vchody bude cena rekonstrukce stát 15 milionů i více,“ upozorňuje Radek Zigler.
Abyste předešli nepříjemnému překvapení, je opět nutné oslovit SVJ nebo družstvo a vyžádat si informace o tom, kdy a jakou rekonstrukci plánují, kolik na ni mají naspořeno ve fondu oprav, případně zda chtějí financovat opravy úvěrem. V ideálním případě úspory náklady pokryjí. Pokud ne, je potřeba počítat s velkou pravděpodobností s budoucím výrazným růstem příspěvků do fondu, což může činit až tisíce korun měsíčně.
Problém jménem rekonstrukce
Po zhodnocení stavu celého panelového domu by měla následovat kontrola samotného vybraného bytu. I tady se může skrývat řada budoucích, dodatečných nákladů.
První, lepší variantou je případ, kdy byt prošel rekonstrukcí. Paradoxně i některé opravy ale mohou uškodit. Paneláky sice poskytovaly levně a rychle postavené bydlení. To ale zároveň vyžadovalo unifikaci jednotlivých jednotek. Jinak řečeno, zatímco u nového bytu si kupující vybírá i podle dispozicí a uspořádání bytu, v paneláku moc na výběr není.
Mnoho majitelů kvůli tomu provedlo v bytech úpravy, které měly dispozice přizpůsobit. Nejčastěji se v praxi vyskytuje propojení kuchyně s obývacím pokojem kvůli vytvoření populární velké místnosti s kuchyňským koutem.
Běžnou praxí v minulých letech bylo, že majitelé jednoduše vybourali stěnu. A to často bez posouzení statika. Přestože sice majitel bytu při takto zásadních úpravách potřebuje souhlas SVJ a razítko stavebního úřadu, v minulosti mnoho z oprav proběhlo bez nich a mohou být u některých typů panelových domů potenciálně nebezpečné. Kterých se to týká?
„U starších malorozponových paneláků, konkrétně modelů GF57 a T06, je každá příčná stěna kolmá na fasádu mezi dvěma pokoji nosná. Její zbourání nebo jiné úpravy mohou ohrozit bezpečnost celého objektu, obzvláště pokud podobných zásahů proběhlo více v různých patrech domu,“ varuje Radek Zigler.
Naopak u novějších typů, jako jsou konstrukce T08 nebo VVÚ, příčky nosné nejsou a jejich vybourání nepředstavuje riziko. „S jistou nadsázkou je můžete vybourat od fasády k fasádě a nemá to zásadní vliv na bezpečnost,“ dodává Zigler.
Jak poznat, který typ paneláku je zrovna ten, kde si kupující vyhlédl byt? Jistým vodítkem může být doba výstavby a lokalita. Například konstrukce VVÚ se stavěly především v Praze a středních Čechách od roku 1974 až do revoluce. Naopak většina starších paneláků z let 1957 až 1972, které rostly po celé zemi, má krátkou vzdálenost mezi nosnými zdmi (jsou takzvaně malorozponové) a vybourávání příček je u nich riskantní.
Jistější je ovšem vyžádat si údaje o typu domu opět v SVJ nebo družstvu. Informace o potenciálních poruchách a rizicích lze pak najít na webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Vůbec největší jistotou je nicméně přizvat k posouzení statika či stavebního inspektora.
Koupi bytu s vybouranou nosnou zdí nebo příčkou odborníci nedoporučují. Pokud to neudělal dřívější vlastník, musí takový zásah do statiky domu totiž nahlásit SVJ nový majitel. Zároveň má povinnost nechat si na úpravy dodatečně udělat projekt a posudek statika.
Výsledkem může být verdikt, že je potřeba byt uvést z bezpečnostních důvodů do původního stavu. To může původní cenu bytu prodražit o desítky až stovky tisíc.
Častým problémem z hlediska statiky jsou u některých typů paneláků také nová bytová jádra. „Jsou mnohem těžší než původní jádro z umakartu. Pokud takovou rekonstrukci někdo udělá, snižuje únosnost stropu,“ vysvětluje Luděk Vejvara. Průhyby stropu pak vedou k vytváření trhlin a praskání omítky. Prohnutý stropní panel ale působí poruchy i u sousedů.
„V praxi se stává, že přílišné zatížení stropu vede k tomu, že v bytě o patro níže nejdou dovírat dveře,“ upozorňuje na další komplikace. To pak může vyústit v sousedské spory a v krajním případě i nutnosti jádro přestavět s náklady opět v řádech desítek tisíc korun.
Hluk a zpackaná elektřina
Důkladná inspekce bytu před koupí může odhalit i další, méně závažné závady nebo potenciální budoucí problémy. I ty ale obvykle vyžadují ne zrovna levnou nápravu.
„Klienti nejčastěji žádají při inspekci kontrolu elektroinstalace, rovinnosti podlah, stavu stoupaček, oken nebo bytového jádra,“ popisuje David Havlík, který v rámci služby Přeber si byt klientům pomáhá hledat nedostatky při nákupu nemovitosti. „Když kupují byt a i plánují jeho rekonstrukci, nechtějí se dočkat nějakého nepříjemného překvapení a dodatečných nákladů,“ vysvětluje.
V praxi často naráží na případy, kdy jsou rekonstrukce jen částečné. Dokončení oprav bytu se pak obvykle počítá v desítkách až stovkách tisíc. Třeba staré hliníkové kabely v rozvodech elektřiny se vyskytují u velké části bytů. Laik je na první pohled neodhalí, nicméně vyměnit vedení za měděné, bezpečnější, se považuje za standard. „Záleží to na rozsahu, ale při výměně rozvodů můžete počítat s 50 až 100 tisíci korun,“ počítá Havlík.
Ve stejném řádu se pohybuje výměna podlah. Panelové domy totiž neměly zdaleka tak vysoké akustické standardy. Jednoduše se počítalo s tím, že hluk přes tenké panely neprojde díky linoleu a kobercům. „Jenže dnes jsou moderní jiné povrchy. A když dáte do bytu lepený laminát nebo dlažbu, soused pod vámi bude trpět a může se dožadovat nápravy,“ tvrdí inspektor.
A kolik peněz si má připravit kupující, který chce pořídit byt v paneláku úplně bez předchozí rekonstrukce? „Pod půl milionu se vejdete málokdy, většinou je to u středně velkého bytu tři čtvrtě milionu až milion korun,“ počítá inspektor, kolik zaplatí nový majitel za výměnu oken, podlah, bytového jádra, rozvodů elektřiny a další opravy.
