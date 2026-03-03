Podnikatel Fischer posílá policii na českého eurokomisaře. Viní ho z poškození byznysu

Někdejší ikona dovolenkového byznysu Václav Fischer vyrazil do protiútoku. Poté co musel několikrát odložit start svého nového podniku, podal trestní oznámení na několik osob, které se podle něj snaží o zmaření opětovného rozjezdu jeho cestovky Fischer Air. Je mezi nimi i eurokomisař Jozef Síkela. „Naposledy jsem ho viděl před více než dvaceti lety,“ řekl mimo jiné Síkela v reakci pro Aktuálně.cz.
Z trestního oznámení, které 71letý Fischer podal právě před týdnem, poslední únorové pondělí, a které má deník Aktuálně.cz k dispozici, vyplývá, že míří na čtyři osoby. A to pro „podvod, výhrůžky, urážku, pomluvu, vydírání a porušení osobnostních práv“. Jedním ze čtyř obviněných je právě český eurokomisař pro mezinárodní vztahy, bývalý ministr průmyslu (za STAN) a ještě předtím vlivný bankéř Josef Síkela.
Fischer podal trestní oznámení u státního zastupitelství v německém Hamburku. A to poté, co právě toto státní zastupitelství vydalo příkaz k ověření Fischerovy adresy kvůli podezření z dotačního podvodu při žádosti o státní podporu, kterého se měl Fischer údajně dopustit.
„Můžeme pouze potvrdit, že obviněný podal trestní oznámení. V tuto chvíli k tomu ale nemůžeme poskytnout žádné informace,“ potvrdila v pondělí Aktuálně.cz mluvčí hamburského státního zastupitelství Mia Sperling-Karstensová. Zároveň uvedla, že zmíněné řízení kvůli podezření ze zneužití dotace bylo předběžně pozastaveno.
Další tři lidé, na které Fischer vedle Síkely podal trestní oznámení, jsou z vedení skupiny Dertour, což je největší středoevropská skupina podnikající v cestovním ruchu. V Česku ovládá například cestovku Exim Tours. Fischer tak obviňuje také Jolanu Zavadilovou, která působí ve vedení české divize Dertour. Fischer přitom zdůrazňuje, že se jedná o Síkelovu sestru.
„Výše zmíněné osoby proti mně již mnoho let vedou pomlouvačnou kampaň, která již několikrát vedla ke zničení mých společností,“ píše se v trestním oznámení.
Fischer před dvěma lety založil na Slovensku společnost Fischer Air s cílem znovu rozjet cestovní byznys. „S mým týmem pracujeme na získání potřebných licencí k zahájení provozu v květnu tohoto roku,“ popisuje podnikatel a bývalý senátor v německy psaném trestním oznámení. Síkelu spolu s třemi dalšími lidmi obviňuje z maření byznysu a způsobení ekonomických škod.
„Výše uvedené osoby systematicky šířily lži o mém projektu prostřednictvím svého kontaktu Franka Ochseho v deníku Bild, což vedlo k tomu, že zákazníci, kteří si u nás již rezervovali lety, tyto lety zrušili. To nám způsobilo značné ztráty,“ tvrdí Fischer v oznámení.
Právě německý bulvární deník Bild v minulých týdnech přinesl několik článků o Václavu Fischerovi. Jednak o tom, že stále nemá potřebná povolení, ale také, že ho hledá policie kvůli dotačnímu podvodu.
Navíc Fischer tvrdí, že Síkela ho poškodil už v roce 2003, kdy se jeho cestovka zmítala v problémech a kdy Fischerovy dluhy nakonec koupil podnikatel Karel Komárek, dnes jeden z nejbohatších Čechů. Komárek získal ve Fischerově cestovce většinový podíl a nakonec ji zcela ovládl.
V trestním oznámení Fischer vysvětluje, že Komárek měl název Fischer přestat používat a že tak rozhodl soud, neboť si „nezajistil si práva k ochranné známce“. Komárkovi se nakonec podařilo označení Fischer udržet, s čímž mu měl pomáhat právě Síkela, líčí Fischer v textu pro policii.
A co na to říká sám Jozef Síkela? „Trestně stíhaného Václava Fischera jsem naposledy viděl před více než dvaceti lety,“ uvedl Síkela o víkendu pro Aktuálně.cz. „Od té doby nemám o jeho aktivitách žádné bližší informace. Dozvídám se o nich pouze na základě jeho lživých útoků, které začaly po mém jmenování do funkce ministra průmyslu a obchodu v České republice,“ tvrdí eurokomisař.
„O jeho podání nemám bližší informace a s ohledem na absurditu jeho tvrzení tomu ani nevěnuji bližší pozornost,“ dodal Síkela bez dalších podrobností.
Stručné bylo i vyjádření skupiny Dertour. „V současné době přezkoumáváme užívání práv k ochranné známce ‚Fischer Air‘ ze strany Václava Fischera,“ sdělila mluvčí skupiny Dertour Angela de Sando na dotaz deníku Aktuálně.cz, zda by se mohla společnost reagovat na obvinění vznesená Václavem Fischerem.
„Důvodem přezkumu je skutečnost, že společnost Exim Holding v roce 2020 koupila cestovní kancelář Fischer, která působí v České republice a na Slovensku. V rámci této akvizice byla také získána práva k ochranné známce značky Fischer Air,“ doplnila mluvčí.
Václav Fischer veškerá obvinění vznesená proti němu odmítá. V textové zprávě napsal deníku Aktuálně.cz, že jde o konkurenční boj a snahu udělat z něj kriminálníka. Deník Bild napsal, že Fischera hledá policie, což podnikatel označil za lež s tím, že svou adresu vyšetřovatelům sdělil sám.
Není to poprvé, co se Fischer snaží vrátit na scénu, v 90. letech přitom byla jeho cestovka ikonou kvality a úspěchu. Říkalo se o něm, že naučil Čechy létat. Záři reflektorů si užíval i poté, co v roce 1999 vstoupil do politiky coby senátor, což ale později označil za chybu. Odchod z politiky v roce 2002 byl nicméně počátkem jeho potíží v podnikání.
