Jde po něm policie, vázne mu byznys. Václav Fischer ukázal na překvapivého „viníka“

Někdejší ikona cestovního ruchu a bývalý senátor Václav Fischer se opět dostává do popředí zájmu médií. A německé policie. Fischer čelí v Německu obviněním, kvůli kterým po něm bylo vyhlášeno pátrání. Zároveň to vypadá, že se mu nedaří rozjet nový byznys. Fischer se podle všeho snaží bránit a označil i jména údajných viníků.
O podnikateli v posledních týdnech detailně informoval německý bulvární list Bild. Zejména v souvislosti s jeho snahou rozjet podnikání v cestovním ruchu.
„Navzdory pompézním slibům žádné jeho letadlo zatím nevzlétlo,“ napsal Bild. Rezervace letenek s Fischer Air na Kanárské ostrovy a do Hurghady se spustily už loni. Původně se mělo začít létat na konci roku 2025. Nejprve došlo k odkladu na leden, pak na únor a následně na letošní květen.
Podnikatel coby ikona porevolučního cestování totiž na svých sociálních sítích ještě 13. února sliboval, že od května se těší na nové zážitky s Fischer Air. Na stránkách společnosti už se ale píše, že slibované lety startují až v říjnu 2026.
Kde se Václav Fischer nachází?
Do toho začala Fischera hledat německá policie. Mluvčí státního zastupitelství v Hamburku Mia Sperlingová-Karstensová agentuře ČTK vysvětlila, že německé úřady sice po Fischerovi pátraly, ovšem ne proto, aby ho zadržely. Chtěly pouze zjistit, kde se momentálně nachází. Obviněný podnikatel jim prý místo pobytu nakonec sám sdělil.
Německé státní zastupitelství vede podle Sperlingové v souvislosti s Fischerem dvě řízení, která byla kvůli nepřítomnosti obviněného prozatímně zastavena, a teď se řeší, zda v nich budou úřady pokračovat.
Trestní oznámení jsou z let 2021 a 2023 a podal je německý úřad práce. Fischer prý čerpal státní podporu, ale v žádosti podle vyšetřovatelů uvedl nepravdivé údaje.
Útok na konkurenci
Na stránkách Fischerovy společnosti stojí kromě slibů ohledně plánovaných letů i závažné obvinění. Z něj vyplývá, že podnikatel útočí na konkurenci, která podle něj může za odklad startu.
„Přípravné práce systematicky mařila organizovaná skupina vedená generálními řediteli skupiny Dertour,“ píše se na stránkách společnosti Fischer Air. Dertour Group je jedna z největších cestovních kanceláří v Německu. Fischer navíc uvádí jmenovitě konkrétní lidi, kteří prý hráli klíčovou roli při zničení několika jeho společností.
„Tito jedinci systematicky rozesílali hanlivé dopisy o mně a mých společnostech vládním agenturám a mým obchodním partnerům,“ stojí na stránkách v textu, datovaném 26. února a podepsaném Václavem Fischerem.
„S aktivní podporou médií šířili dezinformace o mně a mých společnostech. Jejich aktivity byly úspěšné. V minulosti se podíleli na podvodu, při kterém nám byly ukradeny dva Boeingy 737-800 v hodnotě 80 milionů dolarů,“ stojí dále v textu.
Deník Aktuálně se snažil kontaktovat jak Fischera, tak zástupce společnosti Dertour, reakci se zatím nepodařilo získat. Zástupci německé Dertour Group vyjádření pro deník Aktuálně přislíbili. Jakmile dorazí, do článku ho doplníme.
Bild označil Fischer Air za pochybnou společnost, „která sice ještě ani nezískala provozní licenci, ale už prodala letenky“.
List rovněž cituje zákazníky aerolinek, podle kterých se už zaplacené lety nejen často přesouvají, ale i ruší. Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Bild také píše, že jedenasedmdesátiletý Fischer prý slíbil klientům vrátit peníze za letenky.
Zmíněný list rovněž tvrdí, že Fischer potřebné povolení nemá a není jisté, zda ho vůbec získá vzhledem k tomu, jaké dluhy Fischerova společnost má.
