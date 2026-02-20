Plácnutí do vody. Opozice cupuje Babišovy velkolepé ekonomické plány

Levnější energie, zestátnění společnosti ČEZ a 50 tisíc nových bytů ročně. Vláda představila hospodářskou strategii. „Jsem urputný,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na důkaz, že své vládní záměry dotáhne až do konce. Je to jen marketing, cupuje ovšem opozice Babišovu velkolepou prezentaci ekonomických plánů.
„Český průmysl – když udělám saldo, co dostal a co zaplatil –, tak je to 159 miliard minus,“ postěžoval si v pátek Babiš na úvod velkolepé prezentace hospodářské strategie. Načež zopakoval svou drtivou kritiku systému emisních povolenek ETS1, který slibuje změnit.
„Osmdesát procent povolenek je přeprodáno,“ řekl premiér s tím, že dokáže sehnat podporu, aby se celý systém povolenek změnil. „Daří se nám přesvědčovat státy,“ tvrdí Babiš. „Jedině tohle může okamžitě něco udělat s evropskou konkurenceschopností,“ dodal. A slíbil levnější ceny energií, k čemuž významně přispěje to, když se systém povolenek změní. Právě levnější energie označil Babiš za absolutní ekonomickou prioritu své vlády.
Babiš rovněž řekl, že své ministry bude kontrolovat. Šéfové resortu mu mají pravidelně skládat účty, co už prosadili a co ještě ne a proč.
Vláda v pátek také slíbila více bytů. Do pěti let by se mělo stavět 50 tisíc nových bytů ročně, což je asi o 20 tisíc víc než v současnosti. Pomáhat má nový stavební zákon, který je teď ve sněmovně před druhým čtením. Ovšem budovat má nejen soukromý sektor: „Chceme začít stavět my, jako stát,“ ohlásil premiér.
Rovněž platí, že vláda udělá kroky k plnému ovládnutí ČEZ, konstatoval v pátek ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Konkrétní opatření nespecifikoval, ale už dříve avizoval, že přípravu zahájí letos. Stát drží v ČEZ prostřednictvím ministerstva financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem.
Co je ETS 1
Systém obchodování s emisními povolenkami (ETS 1) Evropská unie zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku.
Kolik to bude stát?
Opozice ovšem Babišovu páteční velkolepou prezentaci ekonomických plánů jeho vlády kritizuje. „Zásadní problém je, že ta strategie nemá vyčíslené náklady, a pokud nebude jasné, co to bude stát a jak toho lze dosáhnout, tak to budou jen těšínská jablíčka,“ řekl v pátek Aktuálně.cz předseda ODS Martin Kupka. Bez „cenovky“ jde podle Kupky jen o plácnutí do vody a „celé to skončí dřív, než to začalo“.
Šéf občanských demokratů nicméně připouští, že na řadě bodů se s vládou shodne: „V oblasti energetiky, posílení přenosové a distribuční sítě,“ upřesnil.
Jako další bod shody označil Kupka zpružnění trhu práce v podobě posílení celého trhu o zahraniční pracovníky. „Tady to bude především Tomio Okamura, na kterého to bude narážet, protože kdykoli slyší o nějakém zahraničním pracovníkovi, tak už otevírá hnojomety svého hnutí,“ řekl Kupka Aktuálně.cz.
Předseda ODS rovněž varuje před vykupováním minoritních akcií společnosti ČEZ. „Protože by to zásadním způsobem ochromilo možnost ČEZ investovat do moderní energetiky,“ tvrdí Kupka. Výkup akcií se má totiž financovat z peněz, „které by měl ČEZ investovat do rozvoje“, připomněl Kupka.
Současná opozice plán na zestátnění ČEZ kritizuje dlouhodobě. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i pro státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. „Nedává to ekonomický smysl,“ soudí bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Andrej Babiš nicméně v pátek připomněl, že Česká republika má nízké zadlužení, polovinu průměru Evropské unie. Nepřímo tak naznačil, že si jeho kabinet bude půjčovat. Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) uvedla, že ve financování hospodářské strategie mají pomáhat peníze z šedé ekonomiky. „Mým úkolem bude hledat cesty, jak to ufinancovat. Co mě bude nejvíce zajímat, jak zajistit ty zdroje, to spočítáno máme, ale pak se vejít do rámců. To jsou věci, o kterých budeme jednat,“ prohlásila ministryně.
„Správný směr“
Ovšem i podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla páteční představení vládní hospodářské strategie bylo spíš o PR prezentaci než o předložení konkrétních řešení.
„V praxi navíc hospodářská politika vlády jde často opačným směrem – slibuje levnější energie, investice a modernizaci, zatímco strukturální deficit, snaha o zrušení naší důchodové reformy a rostoucí mandatorní výdaje dlouhodobě berou ekonomice prostor k růstu, takže strategie v tuhle chvíli působí spíš jako líbivý marketing než proveditelný plán,“ uvedl Havel v pátek pro agenturu ČTK.
Nicméně podle Hospodářské komory ČR je směr vládní strategie správný. „Reaguje na nejdůležitější bariéry rozvoje podnikání a potřeby podnikatelského sektoru i celé ekonomiky a zároveň navazuje na závazky vlády z programového prohlášení,“ uvedla komora v pátečním prohlášení.
Skutečný přínos strategie se ovšem podle ní ukáže až v praxi. „Teprve způsob realizace ukáže, zda strategie skutečně vytvoří podmínky pro investice, inovace a export, zda povede k růstu produktivity a ziskovosti podniků a zda současně přinese kýžené snížení administrativní zátěže a vyšší předvídatelnost regulace,“ doplnila hospodářská komora.
A podobně se vyjádřil i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. „Pokud chceme skutečnou změnu, musíme ji začít stavět. A to co nejdříve, ideálně v tomto volebním období,“ řekl ČTK prezident svazu Jiří Nouza.
