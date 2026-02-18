Schillerová slíbila návrat školkovného, studentské slevy a řekla, kdy se vrátí EET

Vláda chce znovu zavést školkovné a daňové úlevy pro pracující studenty, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci k představení návrhu zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET). Daňové slevy sociálního charakteru podle ní pravděpodobně budou zařazeny do takzvaného prorodinného balíčku, nebudou součástí zákona o EET.
Zrušit chce vláda omezení zaměstnaneckých benefitů. Od daně budou podle tiskové zprávy ministerstva zcela osvobozeny volnočasové benefity i příspěvky zaměstnavatele na sociální služby.
Nový systém evidence tržeb EET 2.0 se spustí od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Systém nebude povinný pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do jednoho milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Ministerstvo předkládá návrh zákona do připomínkového řízení. Fiskální přínosy EET 2.0 jen na DPH a dani z příjmů dosahují podle Schillerové 14 až 15 miliard Kč ročně.
Evidovat se nebude pouze tam, kde by EET nedávala smysl, například v letecké dopravě, bankovnictví nebo prodejních automatech. Evidovat také nebudou lidé, kteří mají pouze příležitostné tržby do 50.000 korun ročně, vyplývá z tiskové zprávy ministerstva financí (MF).
V systému EET 2.0 se budou mimo jiné evidovat hotovostní platby, platby platební kartou, QR platby a další běžné způsoby úhrady při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Naopak faktury či on-line transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou, uvádí MF.
Tisk účtenky už nebude povinný, pouze na vyžádání zákazníka. EET 2.0 bude fungovat na běžných zařízeních, která už dnes většina podnikatelů používá, tedy mobil, tablet nebo stávající pokladní systém. Pro nejmenší podnikatele nabídne Finanční správa řešení zdarma.
V rámci EET 2.0 se nebudou podle Schillerové evidovat jednotlivé nakupované produkty nebo služby. Evidují se pouze nejzákladnější údaje, a to ID poplatníka, datum, čas, pořadové číslo tržby, místo a částka.
"Základním přínosem je narovnání podnikatelského prostředí, které je neakceschopností a neefektivitou státu v boji s šedou ekonomikou v některých segmentech zdeformováno. Omezením nepřiznaných finančních toků chceme snížit fenomén nelegálního zaměstnávání, zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky, zásadním způsobem zvýšit efektivitu práce Finanční správy a snížit počet daňových kontrol u poctivých poplatníků," uvedla Schillerová.
