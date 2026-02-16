Politická šikana: Demonstrace Milionu chvilek: morální kýč, nebo obrana slušnosti?

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii znovu zaplnily česká náměstí – nejen v Praze, ale překvapivě i v regionech. Je opravdu Petr Macinka a jeho styl politiky něco, pro co se vyplatí mrznout na náměstích, nebo jde jen o nespokojenost s výsledkem voleb?
Hostem třetího únorového dílu byl šéfredaktor Matyáš Zrno, který se s kolegy Radkem Bartoníčkem a Michaelou Nováčkovou pustil do polemiky o smyslu demonstrací, o vystoupení Petra Macinky na bezpečnostní konferenci v Mnichově i o stavu Evropské unie.
Zástupná bitva ideálů
Zatímco část veřejnosti vnímá protesty jako legitimní reakci na styl vládnutí a vyjadřování některých politiků, Zrno je označil za přehnané a patetické.
„Pro mě to má všechny prvky absolutního morálního kýče a potřeby patosu a dramatu,“ říká v podcastu. Podle něj se z jednotlivé kauzy – konkrétně SMS zpráv Petra Macinky – stala zástupná bitva o celkovou nespokojenost s výsledkem voleb.
Radek Bartoníček naopak hájí účastníky protestů. Tvrdí, že Macinkovy výroky byly spíše „poslední kapkou“ a že lidem vadí širší kontext politické kultury. „Já prostě cítím, že hájím ty lidi, kteří jsou naštvaní na ten styl politiky, na tu neslušnost a ozývají se,“ říká.
Demonstrace podle něj nejsou jen útokem na vládu, ale vyjádřením požadavku na určitou míru politické kultury. „To jsou lidé, kteří prostě chtějí, aby se politici slušně chovali,“ dodává Bartoníček.
Macinkův trapas, nebo diplomatický zisk?
Víkend ovládlo vystoupení Petra Macinky na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde debatoval s polským ministrem zahraničí Radoslavem Sikorskim a Hillary Clintonovou. V tuzemsku je Macinkův výkon často kritizován jako neobratný, část opozice mluvila o „mnichovském trapasu“.
Matyáš Zrno ale upozorňuje, že reakce byla přehnaná. „Z Petra Macinky se stal takový strašák té lepší části společnosti, do kterého si každý slušný člověk kopne,“ říká. Připouští, že nebyl tak rétoricky obratný jako jeho protějšky, ale zdůrazňuje, že euroskeptická debata o demokratickém deficitu EU je legitimní.
Zároveň poukazuje na paradox: zatímco doma je Macinka terčem posměchu, v americkém konzervativním prostředí jeho vystoupení rezonovalo pozitivně. „Pro americké konzervativce se stal naprostým hrdinou,“ říká v podcastu.
Evropská unie: vzdálený projekt?
Debata se přirozeně stočila i k samotné Evropské unii. Zrno mluví o složitosti rozhodovacích procesů a o tom, že „reálně jim v této zemi rozumí pár set lidí“. Kritizuje zejména to, že na evropské úrovni podle něj procházejí opatření, která by v národních parlamentech podporu nezískala.
Bartoníček naopak varuje před podceňováním pocitu odcizení, který část společnosti vůči EU má. „Nepodceňoval bych tohle, protože se může stát, že lidé řeknou: my nechceme být součástí tohoto evropského společenství,“ říká.
Politika jako střet, nebo spolupráce?
Zatímco Matyáš Zrno připomíná, že „politika je o střetu“, Radek Bartoníček apeluje na větší spolupráci alespoň v oblastech, jako je zdravotnictví nebo vzdělávání.
