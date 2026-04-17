Nafta i benzin o víkendu zlevní, nové ceny platí až do pondělí

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než v pátek.
Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Povolená cena nafty je tak pod průměrnou cenou z posledních dnů. Podle čtvrtečních dat společnosti CCS nafta za poslední týden zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 Kč za litr. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v Česku prodával v průměru za 41,37 Kč, před týdnem byl o 26 haléřů dražší.
Úřad stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.
Špatný den českého tenisu. Nosková a Macháč padli po boji, neuspěl ani Kopřiva
Tenistka Linda Nosková skončila na turnaji ve Stuttgartu ve čtvrtfinále. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála 6:7 a 5:7.
ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš
Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.
Timmy se nevzdává: záchranáři znovu zkusí vyprostit uvázlou velrybu v Německu
Zdravotní stav velryby, která před více než dvěma týdny uvázla na mělčině na severu Německa, je lepší, než se předpokládalo. V pátek to podle veřejnoprávní stanice NDR řekl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus. Záchranáři obnovili snahu o záchranu kytovce, pokus o vyproštění pomocí vzduchových vaků je nyní plánován na sobotu.
Je jich pět a rozhodli se zemřít. Česká televize uvede nový Strachův film Lajf
Tragikomedie z dílny režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina přináší příběh o životě, smrti a naději – a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje. Televizní snímek v premiéře odvysílá program ČT1 v neděli 26. dubna po osmé hodině večerní.