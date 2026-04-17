Ekonomika

Nafta i benzin o víkendu zlevní, nové ceny platí až do pondělí

ČTK

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji než v pátek.

Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který v pátek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.

Povolená cena nafty je tak pod průměrnou cenou z posledních dnů. Podle čtvrtečních dat společnosti CCS nafta za poslední týden zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 Kč za litr. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v Česku prodával v průměru za 41,37 Kč, před týdnem byl o 26 haléřů dražší.

Úřad stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna. Další úpravu povolených cen udělá ministerstvo v pondělí odpoledne, kdy představí ceny na úterý.

Premiér Andrej Babiš

